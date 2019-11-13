В Ростовской области задержали четверых подозреваемых по делу о перестрелке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Четверо подозреваемых в настоящее время задержаны по делу о перестрелке в Орловском районе Четверо подозреваемых в настоящее время задержаны по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области , еще трое - в розыске, сообщил губернатор региона Василий Голубев

Ранее сообщалось о задержании троих подозреваемых.

"На сегодняшний день четыре человека задержаны, трое находятся в розыске", - сказал Голубев в эфире телепрограммы "Главные о главном" на телеканале "Дон 24"

По его словам, земельный спор между хозяйствующими субъектами длился несколько лет. В настоящее время во всех муниципалитетах, "где есть напряженная обстановка", проводятся профилактические мероприятия.

"В ближайшее время на координационном совещании при губернаторе с участием всех наших силовых структур будет рассмотрен вопрос о продолжении этой работы и принятии дополнительных мер вплоть до корректировки регионального законодательства. Задача - чтобы все аграрии соблюдали нормы выпаса животных", - сказал Голубев.

По данным следствия, днем 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Как сообщал агентству представитель главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.