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РИА Новости

В Ростовской области задержали четверых подозреваемых по делу о перестрелке

20:57 13.11.2019
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© СК РФСледственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
© СК РФ
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Четверо подозреваемых в настоящее время задержаны по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, еще трое - в розыске, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Ранее сообщалось о задержании троих подозреваемых.
"На сегодняшний день четыре человека задержаны, трое находятся в розыске", - сказал Голубев в эфире телепрограммы "Главные о главном" на телеканале "Дон 24".
Больница
31 октября, 15:07
Одного из пострадавших в перестрелке фермеров перевели из реанимации
По его словам, земельный спор между хозяйствующими субъектами длился несколько лет. В настоящее время во всех муниципалитетах, "где есть напряженная обстановка", проводятся профилактические мероприятия.
"В ближайшее время на координационном совещании при губернаторе с участием всех наших силовых структур будет рассмотрен вопрос о продолжении этой работы и принятии дополнительных мер вплоть до корректировки регионального законодательства. Задача - чтобы все аграрии соблюдали нормы выпаса животных", - сказал Голубев.
По данным следствия, днем 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Как сообщал агентству представитель главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.
В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое попали в больницу с пулевыми ранениями. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство".
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
23 октября, 02:20
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области
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Василий ГолубевОрловский районРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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