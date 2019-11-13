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РИА Новости

Кадыров считает необходимым строительство автодороги межу Чечней и Грузией

20:53 13.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Глава Чечни Рамзан Кадыров
 Глава Чечни Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 13 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что автомобильная дорога между Россией и Грузией через Чечню имеет большое значение для Кавказа, и надеется, что в скором времени это сообщение будет налажено.
"Вопрос строительства дороги между Чечней и Грузией носит политический характер. Это крайне необходимая для нас и для Кавказа дорога. На самом деле от Итум-Кали (село в горах на юге Чечни - ред) до Грузии ехать 40-50 минут, оттуда ты доезжаешь через Турцию до Европы... Поэтому, я думаю, в ближайшем будущем мы должны эту дорогу открывать и налаживать отношения с нашими соседями, в частности, Грузией", - заявил Кадыров в среду, отвечая на вопросы журналистов.
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Он выразил надежду, что в руководстве Грузии появятся люди, "которые знают историю, знают, как мы жили и как жили наши предки".
Кадыров подчеркнул, что поднимает вопрос строительства дороги для того, чтобы донести до власти о необходимости его решения в перспективе. "Мы эти вопросы поднимаем, чтобы нас слышали. Это не значит, что если сегодня подняли, завтра же он решится. Мы говорим, что есть необходимость и желание улучшить жизнь людей, чтобы в последующем соответствующие ведомства прорабатывали этот вопрос", - заметил Кадыров.
Глава Чечни в прошлом году поднимал вопрос о строительстве дороги через Чечню в Грузию, но при этом отмечал, что при сложившейся в то время политической ситуации реализовать проект будет сложно.
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В конце 90-х годов прошлого века власти Ичкерии начали строить гравийную дорогу Итум-Кали - Шатили. Она была доведена до границы с Грузией. Во время проведения контртеррористической операции на территории Чечни дорога получила сильные повреждения в результате бомбардировок. Ее протяженность составляла свыше 30 километров.
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Рамзан КадыровЧечняРоссияГрузияВ мире
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