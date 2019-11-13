Кадыров считает необходимым строительство автодороги межу Чечней и Грузией

ГРОЗНЫЙ, 13 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что автомобильная дорога между Россией Грузией через Чечню имеет большое значение для Кавказа, и надеется, что в скором времени это сообщение будет налажено.

"Вопрос строительства дороги между Чечней и Грузией носит политический характер. Это крайне необходимая для нас и для Кавказа дорога. На самом деле от Итум-Кали (село в горах на юге Чечни - ред) до Грузии ехать 40-50 минут, оттуда ты доезжаешь через Турцию до Европы... Поэтому, я думаю, в ближайшем будущем мы должны эту дорогу открывать и налаживать отношения с нашими соседями, в частности, Грузией", - заявил Кадыров в среду, отвечая на вопросы журналистов.

Он выразил надежду, что в руководстве Грузии появятся люди, "которые знают историю, знают, как мы жили и как жили наши предки".

Кадыров подчеркнул, что поднимает вопрос строительства дороги для того, чтобы донести до власти о необходимости его решения в перспективе. "Мы эти вопросы поднимаем, чтобы нас слышали. Это не значит, что если сегодня подняли, завтра же он решится. Мы говорим, что есть необходимость и желание улучшить жизнь людей, чтобы в последующем соответствующие ведомства прорабатывали этот вопрос", - заметил Кадыров.

Глава Чечни в прошлом году поднимал вопрос о строительстве дороги через Чечню в Грузию, но при этом отмечал, что при сложившейся в то время политической ситуации реализовать проект будет сложно.