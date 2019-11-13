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РИА Новости

Путин обсудил с Моди совместные проекты России и Индии

20:50 13.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди отметил, что все достигнутые ранее договоренности выполняются,
"Все договоренности, достигнутые на наших предыдущих встречах, исполняются, в том числе и договоренности, достигнутые в ходе саммита в сентябре этого года во Владивостоке. Реализуются крупные двусторонние проекты в различных отраслях", - сказал Путин, добавив, что расширяются военно-технические связи, расширяются гуманитарные обмены.
Путин отметил, что в 2018 году на более чем 18% увеличился товарооборот между странами. "Отмечу, что и в этом году темпы не теряем, достигнутая динамика сохраняется", - сказал он.
Президент РФ также отметил, что ждет встречи с Моди в Москве в следующем году.
"Я жду нашей встречи в Москве в следующем году в мае на торжественных мероприятиях в честь 75-летия победы во Второй мировой войне. Очень рад вас видеть", - сказал Путин.
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Нарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндияВ мире
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