Путин обсудил с Моди совместные проекты России и Индии

БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди отметил, что все достигнутые ранее договоренности выполняются,

"Все договоренности, достигнутые на наших предыдущих встречах, исполняются, в том числе и договоренности, достигнутые в ходе саммита в сентябре этого года во Владивостоке. Реализуются крупные двусторонние проекты в различных отраслях", - сказал Путин, добавив, что расширяются военно-технические связи, расширяются гуманитарные обмены.

Путин отметил, что в 2018 году на более чем 18% увеличился товарооборот между странами. "Отмечу, что и в этом году темпы не теряем, достигнутая динамика сохраняется", - сказал он.

Президент РФ также отметил, что ждет встречи с Моди в Москве в следующем году.