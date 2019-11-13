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РИА Новости

Из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпустили около 360 ракет

20:46 13.11.2019
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© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa Военные ХАМАС в Секторе Газа
Военные ХАМАС в Секторе Газа
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Военные ХАМАС в Секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Около 360 ракет были выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с утра вторника до 17:30 среды, сообщает пресс-служба израильской армии.
"С утренних часов вчера до 17:30 (сегодня - ред.) были выпущены около 360 ракет с территории сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении.
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Вчера, 19:00
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Армия отмечает, что около 60% ракет упали на открытой местности.
В среду утром сигналы оповещения о ракетных атаках прозвучали в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.
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