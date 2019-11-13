Из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпустили около 360 ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Около 360 ракет были выпущены в сторону Около 360 ракет были выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с утра вторника до 17:30 среды, сообщает пресс-служба израильской армии.

"С утренних часов вчера до 17:30 (сегодня - ред.) были выпущены около 360 ракет с территории сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении.

Армия отмечает, что около 60% ракет упали на открытой местности.

В среду утром сигналы оповещения о ракетных атаках прозвучали в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне.