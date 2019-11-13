Премию Кандинского вручили в Москве

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премию Кандинского в области современного искусства в главной номинации "Проект года" получил Евгений Антуфьев за проект "Когда искусство становится частью ландшафта. Части I, II и III", церемония вручения прошла в среду в Московском музее современного искусства (ММОМА), передает корреспондент РИА Новости.

"Премию Кандинского я получал 10 лет назад, молодой художник, и то, что я получил ее сейчас, говорит о том, что все было не зря", - сказал Антуфьев.

Премию в номинации "Молодой художник. Проект года" жюри присудило Альбине Мохряковой за проект "Каэгха". "Мы все работали без денег, спасибо ребятам за то, что в меня поверили. Магия существует!" - сказала она.

В номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" победил Андрей Хлобыстин за книгу "Шизореволюция. Очерки петербургской культуры".

"Это был конфликт хорошего с отличным", - охарактеризовала трудность выбора лауреата член жюри Ирина Прохорова, вручая приз победителю.

В жюри премии номинаций "проект года" и "молодой художник" вошли директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, основатель Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов, директор Музея современного искусства Аструп-Фернли Бенедикт Кваран Гуннар, эксперт по русскому искусству аукционного дома Sotheby"s Джоанна Викери, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.

"Мы перешли в этом году в двухлетний формат, вернули выставку номинантов, сотрудничество с МОММА стало первым для нас опытом, очень позитивным", - сказала исполнительный директор фонда Breus Людмила Корсак.

Российская ежегодная национальная премия в области современного искусства была учреждена в 2007 году Международным культурным фондом Breus во главе с бизнесменом и коллекционером Шалвой Бреусом. Премия названа именем выдающегося русского художника и теоретика искусства Василия Кандинского.