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РИА Новости

Премию Кандинского вручили в Москве

20:45 13.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭмблема "Премии Кандинского"
Эмблема Премии Кандинского
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премию Кандинского в области современного искусства в главной номинации "Проект года" получил Евгений Антуфьев за проект "Когда искусство становится частью ландшафта. Части I, II и III", церемония вручения прошла в среду в Московском музее современного искусства (ММОМА), передает корреспондент РИА Новости.
"Премию Кандинского я получал 10 лет назад, молодой художник, и то, что я получил ее сейчас, говорит о том, что все было не зря", - сказал Антуфьев.
Премию в номинации "Молодой художник. Проект года" жюри присудило Альбине Мохряковой за проект "Каэгха". "Мы все работали без денег, спасибо ребятам за то, что в меня поверили. Магия существует!" - сказала она.
В номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" победил Андрей Хлобыстин за книгу "Шизореволюция. Очерки петербургской культуры".
"Это был конфликт хорошего с отличным", - охарактеризовала трудность выбора лауреата член жюри Ирина Прохорова, вручая приз победителю.
В жюри премии номинаций "проект года" и "молодой художник" вошли директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, основатель Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов, директор Музея современного искусства Аструп-Фернли Бенедикт Кваран Гуннар, эксперт по русскому искусству аукционного дома Sotheby"s Джоанна Викери, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.
"Мы перешли в этом году в двухлетний формат, вернули выставку номинантов, сотрудничество с МОММА стало первым для нас опытом, очень позитивным", - сказала исполнительный директор фонда Breus Людмила Корсак.
Российская ежегодная национальная премия в области современного искусства была учреждена в 2007 году Международным культурным фондом Breus во главе с бизнесменом и коллекционером Шалвой Бреусом. Премия названа именем выдающегося русского художника и теоретика искусства Василия Кандинского.
Премия считается одной из наиболее важных национальных наград в области современного искусства. В 2019 году в оргкомитет премии поступило 636 заявок от соискателей из 73 городов России, из США и Чехии.
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