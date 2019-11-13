Российские авиакомпании напомнили правила перевозки животных

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Кошек, собак, птиц, ежей и даже лемуров могут перевезти пассажиры российских авиакомпаний, однако, чтобы перелет прошел без проблем, перевозчики рекомендуют заранее ознакомиться с правилами провоза питомцев и заблаговременно уведомить компанию о своем намерении взять его в полет.

Пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин ранее в ноябре написал в Facebook , что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте".

Как следует из опроса РИА Новости авиакомпаний, животных и птиц на рейсах российских авиалиний совершеннолетним пассажирам можно провезти как в салоне, так и багаже самолета - в зависимости от типа питомцев и требований перевозчика. Общие правила, которых придерживаются все перевозчики, требуют от пассажиров заранее уведомить компанию о намерении провезти животное с собой - не менее, чем за 48 часов до вылета. Это можно сделать, обратившись в офис, контактный центр авиакомпании или же при оформлении билета на сайте.

Мопсам — нет

Компания может отказать в перевозке, если заявка не была подана заранее. Также взять пушистого друга с собой не получится, если квоты на перевозку животных на данном рейсе уже выбраны (например, S7 позволяет на одном рейсе провозить в багаже всего трех животных, в салоне - двух), если в самолете необогреваемый багажный отсек или же существуют ограничения на провоз данной породы и типа животного. Так, на рейсах "Аэрофлота" запрещено провозить собак брахицефальных пород: бульдогов, пекинесов, мопсов, боксеров и так далее.

Перевозка животного на борту самолета оплачивается отдельно в соответствии с установленными тарифами. Чтобы питомца допустили на рейс, необходимо заранее озаботиться оформлением ему ветеринарного паспорта, где будут отметки о выполненных прививках, в том числе, должна быть сделана прививка от бешенства и пройден карантин, также некоторые компании требуют отметки об осмотре животного ветврачом не ранее чем за пять суток до перелета. Azur Air напоминает пассажирам с собаками о необходимости иметь при себе справку из клуба о том, что животное не представляет племенной ценности.

Также обязательно прохождение ветконтроля в аэропорту вылета. Чтобы успеть пройти все процедуры, пассажирам с животными рекомендуется прибыть в аэропорт заблаговременно - за два-три часа до вылета.

Контрольное взвешивание

Питомца при подготовке к поездке нужно взвесить - вес перевозимого в салоне животного с переноской по правилам большинства авиакомпаний не должен превышать 8 килограмм ( "Ютэйр" допускает 10 килограмм, но только в мягкой переноске). Питомца весом свыше этого норматива (но до 50 килограмм) можно сдать в багаж. Кстати, некоторые компании позволяют перевозить в одной переноске несколько животных, если их общий вес соответствует правилам, они не конфликтуют и относятся к одному приплоду. Каждый пассажир при наличии квот имеет право взять в салон один контейнер с животным, а при оформлении в багаж - несколько (в соответствии с нормативами перевозчика).

Что касается размера и типа самой переноски (мягкая, клетка или пластиковый контейнер), правила сильно разнятся в зависимости от перевозчика, их лучше уточнять на сайтах компаний. В среднем, сумма трех измерений клетки не должна превышать 115 сантиметров. Общие требования идентичны - животное должно иметь возможность вставать в рост, поворачиваться на 360 градусов, лежать в естественной позе, доступ воздуха должен быть обеспечен, переноска должна иметь ручки для переноски и быть надежно закрыта (чтобы животное не могло самостоятельно ее открыть), дно ее должно быть водонепроницаемо и покрыто абсорбирующим материалом.

Детки в клетке

Кормить животное в полете не разрешается, а запас воды обеспечить можно. Кроме того, запрещено доставать питомца из переноски в салоне, даже во время руления или в туалете. "Аэрофлот" в правилах прописывает необходимость зафиксировать переноску к своему ремню безопасности взятым у бортпроводника удлинительным ремнем при взлете, посадке, а также в зоне турбулентности. Клетки птиц должны быть покрыты плотной светонепроницаемой тканью.