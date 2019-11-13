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РИА Новости

В ЛНР обвинили украинских силовиков в трех обстрелах

20:42 13.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские силовики три раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"С начала текущих суток украинские боевики три раза обстреляли территорию республики", - заявили в ведомстве. В Народной милиции уточнили, что обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиновка, Нижнее Лозовое и Калиново.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраинаВ мире
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