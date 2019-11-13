В ЛНР обвинили украинских силовиков в трех обстрелах

ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские силовики три раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"С начала текущих суток украинские боевики три раза обстреляли территорию республики", - заявили в ведомстве. В Народной милиции уточнили, что обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиновка, Нижнее Лозовое и Калиново.
Вчера, 15:10Сказано в эфире"Шаг вперед, два – назад". Украинский политик оценил ситуацию в ДонбассеВ ДНР обвинили Киев в попытке эскалации у поселка Петровское в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, украинский политик Владимир Олейник, власть не заинтересована, чтобы мирные процессы на Украине имели устойчивые тенденции.