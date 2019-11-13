Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T20:41Z
https://ria.ru/20191113/1560903386.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/131992/38/1319923803_0:56:1024:632_1036x0_80_0_0_4c45f48869a0e34ba4bc42dee7bcd74e.jpg
РИА Новости

В Словакии объявят траур после ДТП с 12 жертвами

20:41 13.11.2019
325
© Flickr / Anthony CitranoКарета скорой помощи в Словакии
Карета скорой помощи в Словакии
© Flickr / Anthony Citrano
Карета скорой помощи в Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 13 ноя – РИА Новости. Правительство Словакии рассмотрит вопрос об объявлении в пятницу в республике дня государственного траура в связи с автоаварией, унесшей 12 жизней, заявил журналистам перед экстренным вылетом на родину с Кипра премьер Петер Пеллегрини.
В среду в районе города Нитра на западе Словакии, по сообщениям республиканских СМИ, грузовик, перевозивший камни, в сложных погодных условиях потерял управление на дороге районного масштаба и врезался в бок автобуса, в котором ехало около 30 пассажиров, в основном, школьников, сбросив его в кювет. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 17 человек получили ранения, в том числе, тяжелые, ранены и оба водителя. Все пострадавшие развезены по больницам соседних городов. На месте происшествия работает специальная комиссия, в состав которой входят главы МВД, минздрава и минтранса.
Да месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана. 20 апреля 2019
20 апреля, 12:17
Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2018-2019 годах
"Речь идет об одной из самых крупных и трагических аварий в нашей истории с огромным числом жертв. Завтра я планирую созвать внеочередное заседание правительства, где будет серьезный разговор о происшествии. Думаю, что в связи с этой огромной трагедией правительство должно объявить государственный траур, назначив его на пятницу", - заявил Пеллегрини, который прервал свой визит на Кипр и возвращается в Братиславу.
Свои соболезнованиям семьям погибших в автоаварии выразила президент Словакии Зузана Чапутова, одновременно заявив, что ожидает благополучного исхода лечения всех раненых.
011510
Обсудить 0
Петер ПеллегриниСловакияВ мире
Рекомендуем
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Коровы. Архивное фото
На острове у берегов США обнаружили коров, унесенных цунами
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых по делу о перестрелке
Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании
Суд в Киеве освободил организатора "покушения" на журналиста Бабченко
Карета скорой помощи в Словакии
В Словакии организовали оперативный штаб на месте ДТП с автобусом
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
В ЛНР обвинили украинских силовиков в трех обстрелах
Молодежь с флагом Украины в Киеве
Американский дипломат объяснил роль Украины в "противостоянии" России и США
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Природа Таджикистана
В Таджикистане нашли рюкзак российской туристки, утонувшей в горной реке
Полиция
Полиция завела дело против дебошира из кафе в Туле
Игорь Коломойский
Коломойский пообещал США "российские танки" под Варшавой и Краковом
Железная дорога через Крымский мост
В Крыму ответили на заявление Киева о запуске поездов на полуостров
Карета скорой помощи в Словакии
В Словакии 12 человек погибли в ДТП с автобусом
Дональд Трамп
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
00:52Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
00:47В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса дубинками и слезоточивым газом
00:43Чешский президент намерен отпраздновать в Москве 75-летие Победы
Лента новостейМолния