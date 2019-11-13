В Словакии объявят траур после ДТП с 12 жертвами

В среду в районе города Нитра на западе Словакии, по сообщениям республиканских СМИ, грузовик, перевозивший камни, в сложных погодных условиях потерял управление на дороге районного масштаба и врезался в бок автобуса, в котором ехало около 30 пассажиров, в основном, школьников, сбросив его в кювет. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 17 человек получили ранения, в том числе, тяжелые, ранены и оба водителя. Все пострадавшие развезены по больницам соседних городов. На месте происшествия работает специальная комиссия, в состав которой входят главы МВД, минздрава и минтранса.