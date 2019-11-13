В Словакии объявят траур после ДТП с 12 жертвами

ПРАГА, 13 ноя – РИА Новости. Правительство Словакии рассмотрит вопрос об объявлении в пятницу в республике дня государственного траура в связи с автоаварией, унесшей 12 жизней, заявил журналистам перед экстренным вылетом на родину с Кипра премьер Петер Пеллегрини.
В среду в районе города Нитра на западе Словакии, по сообщениям республиканских СМИ, грузовик, перевозивший камни, в сложных погодных условиях потерял управление на дороге районного масштаба и врезался в бок автобуса, в котором ехало около 30 пассажиров, в основном, школьников, сбросив его в кювет. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 17 человек получили ранения, в том числе, тяжелые, ранены и оба водителя. Все пострадавшие развезены по больницам соседних городов. На месте происшествия работает специальная комиссия, в состав которой входят главы МВД, минздрава и минтранса.
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"Речь идет об одной из самых крупных и трагических аварий в нашей истории с огромным числом жертв. Завтра я планирую созвать внеочередное заседание правительства, где будет серьезный разговор о происшествии. Думаю, что в связи с этой огромной трагедией правительство должно объявить государственный траур, назначив его на пятницу", - заявил Пеллегрини, который прервал свой визит на Кипр и возвращается в Братиславу.
Свои соболезнованиям семьям погибших в автоаварии выразила президент Словакии Зузана Чапутова, одновременно заявив, что ожидает благополучного исхода лечения всех раненых.