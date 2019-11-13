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РИА Новости

На острове у берегов США обнаружили коров, унесенных цунами

20:35 13.11.2019 (обновлено: 21:52 13.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКоровы. Архивное фото
Коровы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На полосе узких барьерных островов (Внешних отмелях) вдоль побережья Северной Каролины нашли трех коров, которых, по всей видимости, унес ураган "Дориан", обрушившийся на США в начале сентября, сообщила местная газета Charlotte Observer.
Коров обнаружили сотрудники национального парка на мысе Лукаут. Первую корову заметили через месяц после шторма, еще двоих животных нашли в последние две недели.
Как предполагается, ураган создал мини-цунами, которые затопили прибрежную зону и перенесли коров на островные пастбища. По оценке сотрудников парка, коровы могли преодолеть вплавь до восьми километров.
Коровам намерены дать успокоительные средства и перевезти на материк на борту специального судна.
Повелитель бури. Как Трамп заставлял Дориан дотянуться до Алабамы
12 сентября, 17:16Акценты
"Повелитель" бури. Как Трамп заставлял "Дориан" дотянуться до АлабамыИ ведь далась она ему. Может, улавливал в ней что-то созвучное слову "Обама", вот и хотел, чтобы задело. Может, совесть мучала, что в Польшу на день начала Второй мировой не поехал. Вот и преувеличивал размеры обстоятельств непреодолимой силы.
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Ураган "Дориан"СШАСеверная КаролинаВ мире
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