На острове у берегов США обнаружили коров, унесенных цунами

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На полосе узких барьерных островов (Внешних отмелях) вдоль побережья Северной Каролины нашли трех коров, которых, по всей видимости, унес ураган "Дориан", обрушившийся на США в начале сентября, сообщила местная газета Charlotte Observer.
Коров обнаружили сотрудники национального парка на мысе Лукаут. Первую корову заметили через месяц после шторма, еще двоих животных нашли в последние две недели.
Как предполагается, ураган создал мини-цунами, которые затопили прибрежную зону и перенесли коров на островные пастбища. По оценке сотрудников парка, коровы могли преодолеть вплавь до восьми километров.
Коровам намерены дать успокоительные средства и перевезти на материк на борту специального судна.
12 сентября, 17:16Акценты"Повелитель" бури. Как Трамп заставлял "Дориан" дотянуться до АлабамыИ ведь далась она ему. Может, улавливал в ней что-то созвучное слову "Обама", вот и хотел, чтобы задело. Может, совесть мучала, что в Польшу на день начала Второй мировой не поехал. Вот и преувеличивал размеры обстоятельств непреодолимой силы.