На острове у берегов США обнаружили коров, унесенных цунами

"Повелитель" бури. Как Трамп заставлял "Дориан" дотянуться до Алабамы И ведь далась она ему. Может, улавливал в ней что-то созвучное слову "Обама", вот и хотел, чтобы задело. Может, совесть мучала, что в Польшу на день начала Второй мировой не поехал. Вот и преувеличивал размеры обстоятельств непреодолимой силы.