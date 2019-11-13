Экс-главбух "Седьмой студии" ушла из театра "У Никитских ворот"

После освобождения из-под домашнего ареста под подписку о невыезде Масляева вернулась на должность главного бухгалтера в театр "У Никитских ворот", но там ей оказались не очень рады (до дела "Седьмой студии" она уже была судима за аналогичное преступление). Как заявил ранее худрук учреждения Марк Розовский, Трудовой кодекс обязал принять ее обратно, но признание в хищениях подорвало доверие к ней. Руководство театра попросило департамент культуры решить этот вопрос.

Масляева единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием, в рамках которой дала показания против других подсудимых. Однако при первом допросе по делу предполагаемых соучастниках она напрямую не говорила, что деньги похищались, отмечала, что обстоятельства хищений ей неизвестны, она лишь выполняла задания руководства. После этого суд не стал рассматривать ее дело в особом порядке, который гарантирует снисхождение, а вернул дело прокурору, фактически усомнившись, что условия сделки со следствием были выполнены. Законность такого решения президиум Мосгорсуда проверит 19 ноября.