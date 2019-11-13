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РИА Новости

Экс-главбух "Седьмой студии" ушла из театра "У Никитских ворот"

20:31 13.11.2019 (обновлено: 20:45 13.11.2019)
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© АГН "Москва" / Никеричев АндрейРассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО Седьмая студия режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, обвиняемая в мошенничестве, больше не работает в театре "У Никитских ворот", следует из ее показаний в Мещанском суде Москвы.
В среду Мещанский суд Москвы заслушивает свидетелей по делу "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит, в том числе, режиссер Кирилл Серебренников, о мошенничестве при реализации проекта "Платформа".
После освобождения из-под домашнего ареста под подписку о невыезде Масляева вернулась на должность главного бухгалтера в театр "У Никитских ворот", но там ей оказались не очень рады (до дела "Седьмой студии" она уже была судима за аналогичное преступление). Как заявил ранее худрук учреждения Марк Розовский, Трудовой кодекс обязал принять ее обратно, но признание в хищениях подорвало доверие к ней. Руководство театра попросило департамент культуры решить этот вопрос.
"Я работаю главным специалистом в ГАЛК ЭКО Перовский", - ответила Масляева на вопрос судьи.
Бывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева
Вчера, 14:14
Экс-главбух "Седьмой студии": "Из меня хотели сделать козла отпущения"
Суд в среду допросил ее по делу режиссера Серебренникова и других подсудимых.
Масляева единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием, в рамках которой дала показания против других подсудимых. Однако при первом допросе по делу предполагаемых соучастниках она напрямую не говорила, что деньги похищались, отмечала, что обстоятельства хищений ей неизвестны, она лишь выполняла задания руководства. После этого суд не стал рассматривать ее дело в особом порядке, который гарантирует снисхождение, а вернул дело прокурору, фактически усомнившись, что условия сделки со следствием были выполнены. Законность такого решения президиум Мосгорсуда проверит 19 ноября.
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников в Мещанском суде Москвы. 7 ноября 2018
11 сентября, 18:11
Дело "Седьмой студии"
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КультураДело Кирилла СеребренниковаНина МасляеваСедьмая студияДело "Седьмой студии"У Никитских ворот (театр)Московский городской судКирилл СеребренниковПроисшествия
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