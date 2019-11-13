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РИА Новости

Госавтоинспекция Чечни получила 98 новых патрульных автомобилей

20:24 13.11.2019
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
ГРОЗНЫЙ, 13 ноя – РИА Новости. Госавтоинспекция Чеченской Республики получила 98 новых патрульных автомобилей "Шкода Октавиа", сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России.
Ключи от новых автомобилей начальнику УГИБДД республики Идрису Черхигову вручили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в среду в Грозном.
Рамзан Кадыров в ходе торжественной церемонии отметил мужество и героизм сотрудников Госавтоинспекции Чеченской Республики при выполнении своих служебных обязанностей, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
В свою очередь, Михаил Черников, выступая с приветственной речью во время мероприятия, особо отметил положительную динамику работы республиканской Госавтоинспекции за последние два года и пообещал в дальнейшем оказывать всю необходимую помощь для улучшения показателей в области безопасности дорожного движения в Чечне.

"Это первые автомобили, которые поступили в республику в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". До 16 декабря республиканской Госавтоинспекции будут переданы и новые патрульные внедорожники УАЗ с улучшенными эксплуатационными качествами, что позволит автоинспекторам исполнять свои обязанности в любых дорожных условиях", - сказал генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Автомобили, пополнившие автопарк Управления Госавтоинспекции Чеченской Республики, отличаются высокими динамическими качествами и повышенной энергообеспеченностью для поддержания работоспособности многочисленного бортового оборудования – видеорегистраторов и устройств для хранения записей, громкоговорителей, а также радиостанций. Кроме того, новые патрульные машины оснащены медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, которые существенно отличаются от стандартных автомобильных аптечек, отметили в ГУОБДД МВД России.
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