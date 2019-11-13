Госавтоинспекция Чечни получила 98 новых патрульных автомобилей

ГРОЗНЫЙ, 13 ноя – РИА Новости. Госавтоинспекция Чеченской Республики получила 98 новых патрульных автомобилей "Шкода Октавиа", сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России.

Ключи от новых автомобилей начальнику УГИБДД республики Идрису Черхигову вручили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в среду в Грозном.

Рамзан Кадыров в ходе торжественной церемонии отметил мужество и героизм сотрудников Госавтоинспекции Чеченской Республики при выполнении своих служебных обязанностей, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, Михаил Черников, выступая с приветственной речью во время мероприятия, особо отметил положительную динамику работы республиканской Госавтоинспекции за последние два года и пообещал в дальнейшем оказывать всю необходимую помощь для улучшения показателей в области безопасности дорожного движения в Чечне.

"Это первые автомобили, которые поступили в республику в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". До 16 декабря республиканской Госавтоинспекции будут переданы и новые патрульные внедорожники УАЗ с улучшенными эксплуатационными качествами, что позволит автоинспекторам исполнять свои обязанности в любых дорожных условиях", - сказал генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.