Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T20:22Z
https://ria.ru/20191113/1560903076.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156012/07/1560120782_0:153:2987:1833_1036x0_80_0_0_2b71008e7a94026e051645e76ab59509.jpg
РИА Новости

Не уплатившим штрафы за нарушение ПДД иностранцам могут закрыть въезд в РФ

20:22 13.11.2019
1
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Иностранцам, которые не оплатили выписанные им в России штрафы за нарушение правил дорожного движения, могут запретить въезд в страну, сообщил РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Александр Быков.

"Если административный штраф не будет уплачен в срок, установленный для добровольной уплаты, к иностранному гражданину может быть применен комплекс ограничительных мер вплоть до запрета въезда на территорию России", - сказал он.

Ранее вице-премьер правительства РФ Максим Акимов заявлял, что в 2020 году заработает механизм привлечения к ответственности иностранцев и иностранных перевозчиков, которые нарушают ПДД в России и не оплачивают штрафы.
Пока же, по словам Александра Быкова, владельцы транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками могут ознакомиться со сведениями об имеющихся штрафах, фотоматериалами нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации, и сразу оплатить их либо на официальном сайте ведомства (гибдд.рф), либо получив по адресу регистрации почтовое отправление.
Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом
12 ноября, 12:54
Число погибших в ДТП детей-пешеходов за 10 месяцев сократилось на 22%
По данным российской Госавтоинспекции, в 2019 году в отношении таких автовладельцев уже возбуждено 728 тысяч дел об административных правонарушениях. При этом на основании материалов, полученных с применением систем фотовидеофиксации, возбуждено 22 тысячи дел.
"Столь небольшое относительно количество постановлений, вынесенных на основании данных системы фото- и видеофиксации, обусловлено, в первую очередь, отсутствием информации о владельцах транспортных средств с иностранными номерами, что препятствует привлечению их к ответственности за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме", - пояснил Александр Быков.
Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация меняется. Сотрудники Госавтоинспекции останавливают транспортные средства с иностранными номерами и проводят проверку на наличие ранее зафиксированных правонарушений. После этого данные о владельце транспортного средства передаются в центры автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, где выносится постановление о назначении ему административного штрафа.
Девушка с ноутбуком
17 октября, 21:02
Госавтоинспекция — за создание интернет-ресурса для контроля за дорогами
Только в октябре этого года в Москве в таком порядке было вынесено более 13 тысяч постановлений. Аналогичная работа ведется еще в ряде российских регионов и постепенно внедряется по всей стране.
"Есть люди, которые совершили более 350 нарушений ПДД, потому что чувствовали безнаказанность. Но все эти нарушения сохраняются и инспектор, остановив машину такого водителя, сразу сможет увидеть их в базе фотовидеофиксации. В результате водители будут привлекаться к ответственности по всем зафиксированным камерами эпизодам, пусть и с некоторой задержкой по времени. Поэтому я советую уже сейчас об этом задуматься тем, кто приезжает к нам из других стран на автомобиле", - подчеркнул полковник полиции Александр Быков.
000000
Обсудить 0
Безопасная дорога
Рекомендуем
Грозный
Госавтоинспекция Чечни получила 98 новых патрульных автомобилей
Москва
Работы победителей конкурса "Безопасная дорога-детям" представили в Москве
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Черников: количество нарушений на одну камеру видеофиксации снижается
Начальник ГУОБДД МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в эфире Авторадио
Черников: нужно создать все условия для безопасного передвижения пешеходов
Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом
Число погибших в ДТП детей-пешеходов за 10 месяцев сократилось на 22%
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
Страх стать жертвой травли в интернете
Страх стать жертвой травли в интернете
Церемония открытия участка 705 – 718 км трассы Р-217 Кавказ в Чеченской Республике
В Чечне открыли 14 км федеральной трассы и мост на границе с Дагестаном
«Не хочу жить». Что такое послеродовая депрессия и почему её не замечают
"Не хочу жить". Что такое послеродовая депрессия и почему её не замечают
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Соколов заявил в суде, что раскаивается в преступлении
Статуя Фемиды
Сажавшая падчерицу на цепь жительница Приморья получила условный срок
Заправочная колонка
Мантуров заявил, что каждая пятая АЗС в 2019 году недоливала бензин
Прохожие на одном из пешеходных переходов в Москве
Эксперты предложили разработать новые правила дорожного движения
Водолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Водолазы продолжат искать останки убитой выпускницы СПбГУ
Медведев провел совещание с чиновниками в поезде
Медведев провел совещание в поезде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
00:52Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
00:47В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса дубинками и слезоточивым газом
00:43Чешский президент намерен отпраздновать в Москве 75-летие Победы
Лента новостейМолния