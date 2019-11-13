Не уплатившим штрафы за нарушение ПДД иностранцам могут закрыть въезд в РФ

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Иностранцам, которые не оплатили выписанные им в России штрафы за нарушение правил дорожного движения, могут запретить въезд в страну, сообщил РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Александр Быков.

"Если административный штраф не будет уплачен в срок, установленный для добровольной уплаты, к иностранному гражданину может быть применен комплекс ограничительных мер вплоть до запрета въезда на территорию России", - сказал он.

Ранее вице-премьер правительства РФ Максим Акимов заявлял, что в 2020 году заработает механизм привлечения к ответственности иностранцев и иностранных перевозчиков, которые нарушают ПДД в России и не оплачивают штрафы.

Пока же, по словам Александра Быкова, владельцы транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками могут ознакомиться со сведениями об имеющихся штрафах, фотоматериалами нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации, и сразу оплатить их либо на официальном сайте ведомства (гибдд.рф), либо получив по адресу регистрации почтовое отправление.

По данным российской Госавтоинспекции, в 2019 году в отношении таких автовладельцев уже возбуждено 728 тысяч дел об административных правонарушениях. При этом на основании материалов, полученных с применением систем фотовидеофиксации, возбуждено 22 тысячи дел.

"Столь небольшое относительно количество постановлений, вынесенных на основании данных системы фото- и видеофиксации, обусловлено, в первую очередь, отсутствием информации о владельцах транспортных средств с иностранными номерами, что препятствует привлечению их к ответственности за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме", - пояснил Александр Быков.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация меняется. Сотрудники Госавтоинспекции останавливают транспортные средства с иностранными номерами и проводят проверку на наличие ранее зафиксированных правонарушений. После этого данные о владельце транспортного средства передаются в центры автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, где выносится постановление о назначении ему административного штрафа.

Только в октябре этого года в Москве в таком порядке было вынесено более 13 тысяч постановлений. Аналогичная работа ведется еще в ряде российских регионов и постепенно внедряется по всей стране.