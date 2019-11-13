Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.

В среду в комитете по разведке палаты представителей США проходят первые открытые слушания в рамках инициированной демократами процедуры импичмента Трампа. На них выступают исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"У него проходят встречи в Овальном кабинете. Не смотрит (трансляцию). Он работает", - сообщила на запрос президентского пула представитель Трампа. На замечание одного из работающих в Белом доме журналистов о том, что у президентского кабинета не видно традиционного в случае присутствия в Овальном кабинете главы государства морского пехотинца, она заверила, что президент находится на своем рабочем месте с восьми утра, она виделась с ним.

До начала слушаний президент в очередной выступил с критикой оппонентов и процесса импичмента в Twitter, а в официальном аккаунте Белого дома был опубликован видеоролик с рисованным посланием о том, что импичмент – это "Новая ложь. Все то же болото". Спустя немногим более часа после начала слушаний Трамп опубликовал ссылку на ролик в своем Twitter, а затем - серию ретвитов в свою поддержку.

Позднее в среду Трампу предстоит провести переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.