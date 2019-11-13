Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
В среду в комитете по разведке палаты представителей США проходят первые открытые слушания в рамках инициированной демократами процедуры импичмента Трампа. На них выступают исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.
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"У него проходят встречи в Овальном кабинете. Не смотрит (трансляцию). Он работает", - сообщила на запрос президентского пула представитель Трампа. На замечание одного из работающих в Белом доме журналистов о том, что у президентского кабинета не видно традиционного в случае присутствия в Овальном кабинете главы государства морского пехотинца, она заверила, что президент находится на своем рабочем месте с восьми утра, она виделась с ним.
До начала слушаний президент в очередной выступил с критикой оппонентов и процесса импичмента в Twitter, а в официальном аккаунте Белого дома был опубликован видеоролик с рисованным посланием о том, что импичмент – это "Новая ложь. Все то же болото". Спустя немногим более часа после начала слушаний Трамп опубликовал ссылку на ролик в своем Twitter, а затем - серию ретвитов в свою поддержку.
Позднее в среду Трампу предстоит провести переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
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Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.