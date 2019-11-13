Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T20:18Z
https://ria.ru/20191113/1560902904.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155619/83/1556198353_0:134:2392:1480_1036x0_80_0_0_cd6ab85615baf947e0a667004ef13d3a.jpg
РИА Новости

Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35

20:18 13.11.2019
6746
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пентагон столкнулся с трудностями в обслуживании истребителей F-35 из-за нехватки запасных частей и недостатками в работе автономной логистической информационной системы (ALIS), сообщается в докладе Счетной палаты США.
"Мы подтвердили, что министерство обороны столкнулось с проблемами с поддержанием летной годности расширяющегося парка (F-35) для выполнения своей миссии, в основном, из-за недостаточного планирования", - говорится в докладе.
Среди проблем в докладе называется недостаток запасных частей. Сообщается, что по этой причине F-35 не могли совершать полеты с мая по ноябрь 2018 года примерно в 30% случаев. Другой проблемой признаются недостатки информационной технологической системы, необходимой для поддержания работы самолета, в программе которой обнаружены неточности.
Попробуй, догони! Белый лебедь сделал американские F-35 как птенцов
8 ноября, 19:37Акценты
Попробуй, догони! "Белый лебедь" сделал американские F-35 как птенцовАмериканские асы не впервые садятся нам на хвост и остаются с носом. Но сейчас-то не у дел оказались их "best of the best". Еще и в погоню бросились. Лучше бы они этого не делали. Тогда могли бы сделать вид, что не очень, мол, мы и хотели.
29494003
Обсудить 2
Министерство обороны СШАF-35СШАВ мире
Рекомендуем
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
WP узнала о предложенной Трампом сделке Эрдогану на 100 миллиардов долларов
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе вышла на свободу
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
00:52Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
00:47В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса дубинками и слезоточивым газом
Лента новостейМолния