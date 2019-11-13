Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35

"Мы подтвердили, что министерство обороны столкнулось с проблемами с поддержанием летной годности расширяющегося парка (F-35) для выполнения своей миссии, в основном, из-за недостаточного планирования", - говорится в докладе.
Среди проблем в докладе называется недостаток запасных частей. Сообщается, что по этой причине F-35 не могли совершать полеты с мая по ноябрь 2018 года примерно в 30% случаев. Другой проблемой признаются недостатки информационной технологической системы, необходимой для поддержания работы самолета, в программе которой обнаружены неточности.
8 ноября, 19:37АкцентыПопробуй, догони! "Белый лебедь" сделал американские F-35 как птенцовАмериканские асы не впервые садятся нам на хвост и остаются с носом. Но сейчас-то не у дел оказались их "best of the best". Еще и в погоню бросились. Лучше бы они этого не делали. Тогда могли бы сделать вид, что не очень, мол, мы и хотели.