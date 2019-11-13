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РИА Новости

Кузнецова выступила за специальную программу занятости детей на каникулах

20:14 13.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что для снижения смертности детей в регионах необходима специальная программа занятости в период каникул.
По ее мнению, для детей более опасны ситуации, когда они находятся без надзора.

"В каждом регионе должна быть специальная программа по занятости детей в каникулярный период. Необходимо добиваться 100-процентного охвата детей в каникулы полезными и интересными видами деятельности, чтобы были открыты спортивные залы, дома культуры, учреждения дополнительного образования", - сказала Кузнецова на заседании Общественного совета при МЧС России, текст выступления опубликован на сайте омбудсмена.

Она также отметила необходимость взаимодействия ведомств и организаций по этому вопросу, усиления координационной роли комиссии по делам несовершеннолетних.
Кроме этого, Кузнецова предложила регионам составить план освещения тем безопасности, приуроченных к сезонным рискам и угрозам.
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