Кузнецова выступила за специальную программу занятости детей на каникулах

"В каждом регионе должна быть специальная программа по занятости детей в каникулярный период. Необходимо добиваться 100-процентного охвата детей в каникулы полезными и интересными видами деятельности, чтобы были открыты спортивные залы, дома культуры, учреждения дополнительного образования", - сказала Кузнецова на заседании Общественного совета при МЧС России, текст выступления опубликован на сайте омбудсмена.