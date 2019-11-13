В Ингушетии один человек погиб в ДТП с тремя машинами

"Около 18.00 мск в среду на федеральной автодороге "Кавказ" в районе кирпичного завода произошло столкновение трех транспортных средств: двух отечественных автомобилей и иномарки", - говорится в сообщении.

Крупные ДТП в России в 2019 году

Крупные ДТП в России в 2019 году

Уточняется, что в результате ДТП один из водителей - 40-летний житель города Сунжа - от полученных телесных повреждений скончался на месте, двое других участников происшествия, 21-летние жители Назрани, с травмами различной степени тяжести доставлены в ближайшее медицинское учреждение.