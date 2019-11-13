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РИА Новости

В Ингушетии один человек погиб в ДТП с тремя машинами

20:11 13.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей на трассе "Кавказ" в Ингушетии вечером в среду, сообщает региональное МВД.
"Около 18.00 мск в среду на федеральной автодороге "Кавказ" в районе кирпичного завода произошло столкновение трех транспортных средств: двух отечественных автомобилей и иномарки", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04
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Уточняется, что в результате ДТП один из водителей - 40-летний житель города Сунжа - от полученных телесных повреждений скончался на месте, двое других участников происшествия, 21-летние жители Назрани, с травмами различной степени тяжести доставлены в ближайшее медицинское учреждение.
"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, проводится осмотр места ДТП, опрашиваются очевидцы произошедшего. Выясняются причины и обстоятельства аварии", - отмечает МВД.
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МВД РФИнгушетияПроисшествия
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