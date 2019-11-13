В Крыму ответили на заявление Киева о запуске поездов на полуостров

В Крыму рассказали, сколько украинцев приехали жить на полуостров

В Крыму рассказали, сколько украинцев приехали жить на полуостров

Парламентарий напомнил, что жители полуострова не знают никакого украинского "представителя президента в Крыму". Он отметил, что подобные заявления остаются словами, а крымчане на очередную ложь о незаконном строительстве не реагируют.