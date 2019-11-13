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РИА Новости

В Крыму ответили на заявление Киева о запуске поездов на полуостров

20:10 13.11.2019 (обновлено: 23:02 13.11.2019)
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© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского мостаЖелезная дорога через Крымский мост
Железная дорога через Крымский мост
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Крымский депутат Юрий Гемпель усомнился в возможности Киева ответить на запуск железнодорожного движения по Керченскому мосту.
Ранее так называемый представитель президента Украины в Крыму заявил, что мост был построен неправомерно и пообещал, что украинские власти отреагируют на запуск поездов на полуостров.
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"Попытка вмешиваться во внутренние дела России неоднократно повторяется со стороны правительства Украины", - заявил Гемпель в комментарии телеканалу RT.
Парламентарий напомнил, что жители полуострова не знают никакого украинского "представителя президента в Крыму". Он отметил, что подобные заявления остаются словами, а крымчане на очередную ложь о незаконном строительстве не реагируют.
Пассажирские поезда в Крым начнут ходить в конце года, билеты появились в продаже на прошлой неделе.
Первый поезд Санкт-Петербург – Севастополь отправится с Московского вокзала 23 декабря. По этому маршруту будут курсировать пять поездов.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть уже открыта.
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Керченский мостЮрий ГемпельСевастопольУкраинаОбществоВ мире
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13 ноября, 20:50
netbaranov
2730491
"пообещал, что украинские власти отреагируют на запуск поездов на полуостров." Перекрасят все шпалы в желто синие цвета и скупят в следующий раз все билеты???
13 ноября, 20:44
Kidd Nord
31421000
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