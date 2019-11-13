В Крыму ответили на заявление Киева о запуске поездов на полуостров

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Крымский депутат Юрий Гемпель усомнился в возможности Киева ответить на запуск железнодорожного движения по Керченскому мосту.
Ранее так называемый представитель президента Украины в Крыму заявил, что мост был построен неправомерно и пообещал, что украинские власти отреагируют на запуск поездов на полуостров.
"Попытка вмешиваться во внутренние дела России неоднократно повторяется со стороны правительства Украины", - заявил Гемпель в комментарии телеканалу RT.
Парламентарий напомнил, что жители полуострова не знают никакого украинского "представителя президента в Крыму". Он отметил, что подобные заявления остаются словами, а крымчане на очередную ложь о незаконном строительстве не реагируют.
Пассажирские поезда в Крым начнут ходить в конце года, билеты появились в продаже на прошлой неделе.
Первый поезд Санкт-Петербург – Севастополь отправится с Московского вокзала 23 декабря. По этому маршруту будут курсировать пять поездов.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть уже открыта.