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РИА Новости

Губернатор Алтая встретится с женщиной, отправившей жалобу Медведеву

20:01 13.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края
БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретится в четверг с жительницей села Санниково Татьяной Кадукиной, пожаловавшейся премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на проблемы с горячей водой в нескольких домах, об сам этом Томенко сообщил в среду на своей странице в Instagram.
В среду в Санниково Медведев провел совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. Пробившаяся к нему на улице перед входом в дом культуры, где проходило совещание, женщина едва не упала в ноги главе правительства, чтобы попросить помощи в решении проблемы с горячей водой.
"Как и обещал, созвонился с Татьяной Андреевной Кадукиной из Санниково. Завтра встретимся и обсудим проблему, которую она подняла", - говорится в сообщении на странице.
Ранее сообщалось, что Томенко посетил квартиру Татьяны Кадукиной и пообещал за два дня выработать конкретное решение. Кроме того, он рассказал главе правительства, что в три дома, которые находятся в поселке, с 2004 года горячая вода поступать перестала, вследствие чего жители вынуждены были установить водонагреватели.
Управление СК РФ по Алтайскому краю начало доследственную проверку по факту отсутствия горячего водоснабжения у жителей села Санниково.
Красноярск
21 июня, 15:34Прямая линия с Владимиром Путиным
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Виктор ТоменкоСледственный комитет РФРоссияОбщество
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