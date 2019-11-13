Губернатор Алтая встретится с женщиной, отправившей жалобу Медведеву

БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретится в четверг с жительницей села Санниково Татьяной Кадукиной, пожаловавшейся премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на проблемы с горячей водой в нескольких домах, об сам этом Томенко сообщил в среду на своей странице в Instagram

В среду в Санниково Медведев провел совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. Пробившаяся к нему на улице перед входом в дом культуры, где проходило совещание, женщина едва не упала в ноги главе правительства, чтобы попросить помощи в решении проблемы с горячей водой.

"Как и обещал, созвонился с Татьяной Андреевной Кадукиной из Санниково. Завтра встретимся и обсудим проблему, которую она подняла", - говорится в сообщении на странице.

Ранее сообщалось, что Томенко посетил квартиру Татьяны Кадукиной и пообещал за два дня выработать конкретное решение. Кроме того, он рассказал главе правительства, что в три дома, которые находятся в поселке, с 2004 года горячая вода поступать перестала, вследствие чего жители вынуждены были установить водонагреватели.