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РИА Новости

В МИД поддержали намерение Гутерреша встретиться с лидерами кипрских общин

19:47 13.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. МИД РФ позитивно оценивает намерение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша встретиться с лидерами кипрских общин, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.
Ранее сообщалось, что генсек ООН пригласил президента Кипра Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафу Акынджи на неформальную встречу в Берлин 25 ноября с целью обсудить предстоящие шаги по кипрскому урегулированию.
"Приветствуем предпринимаемые генеральным секретарем ООН усилия с целью побудить обе кипрские общины к возобновлению диалога в целях решения задачи восстановления единства страны. В этом контексте позитивно оцениваем намерение Гутерреша провести встречу с лидерами греков и турок-киприотов 25 ноября в Берлине", - отмечается в сообщении МИД РФ.
Позиция России в кипрском вопросе является последовательной и неизменной, подчеркнули в ведомстве. "Выступаем за достижение всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного урегулирования на острове на основе резолюций Совета Безопасности ООН по Кипру. Убеждены, что продвижению к искомому результату способствовала бы более активная вовлеченность всех постоянных членов СБ ООН, сопровождение ими переговорного процесса", - отметили в МИД.
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Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных. В оправдание оккупации Турция ссылается на международные договоры о предоставлении независимости Кипру, предусматривающие право трех стран-гарантов на вмешательство во внутренние дела Кипра и размещение небольших военных контингентов на острове.
В декабре 2016 года лидеры греков-киприотов Анастасиадис и турок-киприотов Акынджи договорились о проведении под эгидой ООН международной конференции в Швейцарии. В январе 2017 года прошла первая конференция в Монт-Пелеране, а в конце июня — начале июля вторая конференция в Кран-Монтане, но она провалилась. Греческая сторона обвиняет в срыве переговоров Турцию и ее отказ вывести оккупационные войска и отказаться от системы гарантий, дающей странам-гарантам право вмешиваться в дела Кипра. В то же время, по мнению сторон, в ходе переговоров создана новая ситуация и предпосылки для объединения острова, но следующие дискуссии должны быть лучше подготовлены.
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200010
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Антониу ГуттерешМустафа АкынджиНикос АнастасиадисМИД РФСовет Безопасности ООНКипрТурцияООНРоссияВ мире
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