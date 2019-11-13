В МИД поддержали намерение Гутерреша встретиться с лидерами кипрских общин

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. МИД РФ позитивно оценивает намерение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша встретиться с лидерами кипрских общин, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Ранее сообщалось, что генсек ООН пригласил президента Кипра Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафу Акынджи на неформальную встречу в Берлин 25 ноября с целью обсудить предстоящие шаги по кипрскому урегулированию.

"Приветствуем предпринимаемые генеральным секретарем ООН усилия с целью побудить обе кипрские общины к возобновлению диалога в целях решения задачи восстановления единства страны. В этом контексте позитивно оцениваем намерение Гутерреша провести встречу с лидерами греков и турок-киприотов 25 ноября в Берлине", - отмечается в сообщении МИД РФ.

Позиция России в кипрском вопросе является последовательной и неизменной, подчеркнули в ведомстве. "Выступаем за достижение всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного урегулирования на острове на основе резолюций Совета Безопасности ООН по Кипру. Убеждены, что продвижению к искомому результату способствовала бы более активная вовлеченность всех постоянных членов СБ ООН, сопровождение ими переговорного процесса", - отметили в МИД.

Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных. В оправдание оккупации Турция ссылается на международные договоры о предоставлении независимости Кипру, предусматривающие право трех стран-гарантов на вмешательство во внутренние дела Кипра и размещение небольших военных контингентов на острове.