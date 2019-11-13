Тормунд из "Игры престолов" приехал в Великий Новгород для съемок в сериале

"Нам интересна его возлюбленная – Ингигерд, известная как Ирина. Она была здесь замужем за князем Ярославом. Так что он потерял свою любовь, но часто ездил к ней сюда. И очень интересно, как же он здесь жил", — рассказала супруга актера Гри Молвер Хивью.

