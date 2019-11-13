Тормунд из "Игры престолов" приехал в Великий Новгород для съемок в сериале

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в "Игре престолов", приехал в Великий Новгород, чтобы сняться в историческом сериале "По следам Святого Олафа", сообщает NovgorodTVnews.
В российский город актер приехал с женой и телевизионной группой, чтобы принять участие в съемках нескольких сцен о короле Норвегии Олафе, который бывал в гостях у князя Ярослава Мудрого.
"Нам интересна его возлюбленная – Ингигерд, известная как Ирина. Она была здесь замужем за князем Ярославом. Так что он потерял свою любовь, но часто ездил к ней сюда. И очень интересно, как же он здесь жил", — рассказала супруга актера Гри Молвер Хивью.
Создатели сериала и историки побывали на Троицком раскопе, в Софийском соборе, а также планируют посетить другие исторические места.
"Мы видим ваш город в двух ипостасях: таким, каким его увидел Олаф много лет назад, когда прибыл сюда. А еще видим его своими глазами", — прокомментировал Кристофер Хивью.