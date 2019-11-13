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РИА Новости

Суд оштрафовал аэропорт в Уфе за безбилетницу из психбольницы в самолете

19:35 13.11.2019
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© РИА Новости / Вадим Брайдов Здание аэропорта "Уфа"
Здание аэропорта Уфа
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Здание аэропорта "Уфа". Архивное фото
УФА, 13 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Челябинской области оштрафовал аэропорт Уфы после того, как сбежавшая из психбольницы женщина без билета оказалась в салоне самолёта.
Инцидент в уфимском аэропорту произошёл 3 апреля. В самолёте авиакомпании "ЮТэйр" рейсом Уфа-Москва в момент посадки пассажиров перед вылетом была обнаружена безбилетница. Выяснилось, что 65-летняя пациентка психбольницы сбежала из клиники и несколько дней готовилась улететь в Москву "зайцем", наблюдая, как пассажиры проходят контроль. Она прошла досмотр и была пропущена в "чистую зону" вместе с пилотами и стюардами, сотрудники аэропорта в это время отвлеклись и не заметили ее из-за небольшого роста. Прямо из аэропорта ее вернули в психбольницу в Базелеевку под Уфой.
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"Челябинский арбитражный суд оштрафовал аэропорт за "нарушение правил проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, совершенное по неосторожности", - сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре. По данным источника агентства в суде, штраф составил 50 тысяч рублей.
При этом представитель надзорного ведомства отметил, что "транспортная прокуратура не видит в данном инциденте нарушения правил досмотра работниками аэропорта", а речь идет о "нарушении норм, правил или процедур авиационной безопасности".
"Они несколько раз тщательно ее проверили и убедились, что женщина не несёт угрозу. В данном случае были нарушены правила авиационной безопасности сотрудниками и аэропорта, и авиакомпании, которые не заметили, что в "чистую зону" и салон самолёта прошёл человек без билета", - пояснили агентству в прокуратуре.
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Бортпроводников рейса, которым в Петербург прилетела безбилетница, уволилиАвиакомпания "Россия" подтверждает увольнение двух бортпроводников с 23 мая за грубое нарушение трудовых обязанностей в связи с перевозкой девочки без посадочного талона.
Уфимский аэропорт намерен обжаловать решение суда. "АО "Международный аэропорт "Уфа" будет обжаловать постановление 18-го апелляционного арбитражного суда в кассационной инстанции", - прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора аэропорта по правовым вопросам и корпоративному управлению Владислав Недорезов.
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УфаЧелябинская областьПроисшествия
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