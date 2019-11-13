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РИА Новости

Медведев поручил решить проблему с горячей водой в алтайском селе Санниково

19:33 13.11.2019 (обновлено: 20:03 13.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко в кратчайшие сроки выделить деньги на решение проблемы с горячей водой в селе Санниково. Об этом глава правительства написал в соцсети "ВКонтакте".
Ранее Медведев провел в Санниково совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. Перед входом в дом культуры, где проходило совещание, к премьеру пробилась женщина, которая едва не упала ему в ноги. Она попросила помощи в решении проблемы с горячей водой.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
После этого губернатор рассказал главе правительства, что жильцы трех домов живут без горячей воды с 2004 года и вынуждены использовать нагреватели.
"Они за воду-то платят?" - поинтересовался Медведев, на что ему ответили отрицательно.
"В любом случае, надо разобраться. Возьмите это на контроль", - распорядился премьер.
Позднее глава Алтая заявил, что созвонился с пожаловавшейся женщиной.
"Завтра встретимся и обсудим проблему, которую она подняла", - написал Томенко в Instagram.
Региональное управление СК уже начало доследственную проверку.
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Виктор ТоменкоДмитрий МедведевАлтайский крайРоссияОбщество
Популярные комментарии
А до этого всем было плевать на это село, и что интересно никого не уволили, это показуха товарищи.
13 ноября, 19:40
ДАДоктор Аив
3930004
Повезло женщине как в лотерею - будет с горячей водой. А могли и арестовать. Запросто.
13 ноября, 19:44
Товарищ Сухов
19901010
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