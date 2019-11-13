Медведев поручил решить проблему с горячей водой в алтайском селе Санниково

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко в кратчайшие сроки выделить деньги на решение проблемы с горячей водой в селе Санниково. Об этом глава правительства написал в соцсети "ВКонтакте".
Ранее Медведев провел в Санниково совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. Перед входом в дом культуры, где проходило совещание, к премьеру пробилась женщина, которая едва не упала ему в ноги. Она попросила помощи в решении проблемы с горячей водой.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
После этого губернатор рассказал главе правительства, что жильцы трех домов живут без горячей воды с 2004 года и вынуждены использовать нагреватели.
"Они за воду-то платят?" - поинтересовался Медведев, на что ему ответили отрицательно.
"В любом случае, надо разобраться. Возьмите это на контроль", - распорядился премьер.
Медведев после ситуации с женщиной, чуть не упавшей к нему в ноги перед совещанием, снова вышел к жителям сибирского села Санниково. "Проблем всегда хватает... Тем не менее, развитие будет", - пообещал всем премьер. pic.twitter.com/4F0FDBL2zi— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 13, 2019
Позднее глава Алтая заявил, что созвонился с пожаловавшейся женщиной.
"Завтра встретимся и обсудим проблему, которую она подняла", - написал Томенко в Instagram.
Региональное управление СК уже начало доследственную проверку.