Медведев поручил решить проблему с горячей водой в алтайском селе Санниково

Медведев после ситуации с женщиной, чуть не упавшей к нему в ноги перед совещанием, снова вышел к жителям сибирского села Санниково. "Проблем всегда хватает... Тем не менее, развитие будет", - пообещал всем премьер. pic.twitter.com/4F0FDBL2zi