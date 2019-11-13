Обвиняемого в угрозах судье Криворучко отпустили под подписку о невыезде

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сергей Половец, обвиняемый в угрозах судье столичного суда Сергей Половец, обвиняемый в угрозах судье столичного суда Алексею Криворучко , полностью признал вину и был отпущен под подписку о невыезде, рассказал РИА Новости адвокат Леонид Соловьев, с которым у мужчины было заключено соглашение.

"Действительно, Половца отпустили под подписку о невыезде. Он сотрудничает со следствием, признал вину, отказался он от нас, как от адвокатов, едва мы успели перейти порог. Его устраивает работа с адвокатом от следствия, они в полном согласии, в ансамбле", - рассказал он.

Половец обвиняется в угрозе убийством или причинением вреда судье (статья 296 УК РФ). Как объяснил журналистам адвокат Григорий Червонный, знакомый с обстоятельствами дела, спорный твит действительно был - Половец в Twitter репостнул запись о судье одного из столичных судов, вместе с ней к нему на страницу попал и комментарий к той же записи, добавленный его товарищем Евгением Ерзуновым, в котором СК увидел угрозу судье.

Этими сведениями Половец поделился и со следователями, "изобличив Ерзунова в совершении противоправного деяния", сообщала ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко. Вскоре он был задержан в аэропорту "Внуково" перед вылетом за границу.

В среду Басманный суд Москвы на два месяца арестовал ранее судимого гражданина РФ Алексея Вересова. Ему было предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет колонии. В социальной сети "ВКонтакте" на странице пользователя Алексея Вересова фотографию судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко сопровождает запись "сожгите его".

В конце сентября этого года пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлёк за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи".