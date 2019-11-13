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РИА Новости

Обвиняемого в угрозах судье Криворучко отпустили под подписку о невыезде

19:29 13.11.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сергей Половец, обвиняемый в угрозах судье столичного суда Алексею Криворучко, полностью признал вину и был отпущен под подписку о невыезде, рассказал РИА Новости адвокат Леонид Соловьев, с которым у мужчины было заключено соглашение.
"Действительно, Половца отпустили под подписку о невыезде. Он сотрудничает со следствием, признал вину, отказался он от нас, как от адвокатов, едва мы успели перейти порог. Его устраивает работа с адвокатом от следствия, они в полном согласии, в ансамбле", - рассказал он.
Половец обвиняется в угрозе убийством или причинением вреда судье (статья 296 УК РФ). Как объяснил журналистам адвокат Григорий Червонный, знакомый с обстоятельствами дела, спорный твит действительно был - Половец в Twitter репостнул запись о судье одного из столичных судов, вместе с ней к нему на страницу попал и комментарий к той же записи, добавленный его товарищем Евгением Ерзуновым, в котором СК увидел угрозу судье.
Этими сведениями Половец поделился и со следователями, "изобличив Ерзунова в совершении противоправного деяния", сообщала ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко. Вскоре он был задержан в аэропорту "Внуково" перед вылетом за границу.
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В среду Басманный суд Москвы на два месяца арестовал ранее судимого гражданина РФ Алексея Вересова. Ему было предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет колонии. В социальной сети "ВКонтакте" на странице пользователя Алексея Вересова фотографию судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко сопровождает запись "сожгите его".
В конце сентября этого года пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлёк за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи".
Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. За молодого человека – начинающего актера - вступились многие публичные люди, уже 30 сентября Мосгорсуд изменил приговор Криворучко, смягчив категорию тяжести преступления и назначив Устинову наказание в виде одного года условного заключения.
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновСветлана ПетренкоАлексей КриворучкоСледственный комитет РФМосковский городской судМоскваРоссияПроисшествия
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