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РИА Новости

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

19:23 13.11.2019 (обновлено: 19:56 13.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
БРАЗИЛИА, 13 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, где примет участие в работе саммита БРИКС, а также проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран.
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР стартует 13 ноября. В рамках саммита пройдут мероприятия бизнес-форума БРИКС и ряд двусторонних встреч на высшем уровне. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.
В частности, Путин проведет двусторонние встречи с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди, а также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. С последним Путин планирует обсудить вопросы двусторонней повестки и ситуацию в регионе с учётом событий в Боливии.
В рамках работы саммита Путин вместе с другими лидерами стран встретится с председателем нового банка развития. Президент России также выступит в открытой части саммита БРИКС, расскажет о приоритетах председательства России в объединении в 2020 году, а в закрытой - выскажется о действиях США по разрушению системы стратегической безопасности, о роли ВТО.
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