Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

БРАЗИЛИА, 13 ноя – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, где примет участие в работе саммита БРИКС , а также проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран.

Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР стартует 13 ноября. В рамках саммита пройдут мероприятия бизнес-форума БРИКС и ряд двусторонних встреч на высшем уровне. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.

В частности, Путин проведет двусторонние встречи с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди, а также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. С последним Путин планирует обсудить вопросы двусторонней повестки и ситуацию в регионе с учётом событий в Боливии.

В рамках работы саммита Путин вместе с другими лидерами стран встретится с председателем нового банка развития. Президент России также выступит в открытой части саммита БРИКС, расскажет о приоритетах председательства России в объединении в 2020 году, а в закрытой - выскажется о действиях США по разрушению системы стратегической безопасности, о роли ВТО.