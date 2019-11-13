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РИА Новости

Глава СПЧ взял под личный контроль дела трех фигурантов протестов в Москве

19:22 13.11.2019 (обновлено: 19:23 13.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что взял под личный контроль дела трех фигурантов московских протестов летом 2019 года, а также готовит обращение в СК и прокуратуру о необходимости соблюсти соразмерность содеянного и наказания.
"Эти три дела я беру под личный контроль. И я готовлю обращение в СК и прокуратуру со своими соображениями в первую очередь о необходимости соблюсти соразмерность содеянного и наказания. И, на мой взгляд, следователи должны уже сейчас до суда вот эту самую соразмерность соблюсти", - сказал РИА Новости Фадеев.
По его словам, по некоторым делам московских протестов наблюдается некоторая несоразмерность предполагаемого наказания действию тех лиц, которых обвиняют в этих преступлениях. "В основном, конечно, и среди осужденных, и среди тех, кто пока находится под следствием, в основном, лично мне, все более или менее ясно: кто-то толкал полицейского, кто-то бил полицейского, кто-то распылял слезоточивый газ, кто-то выбивал стекла", - добавил глава Совета.
"Но есть и другие дела, их несколько. На что лично я обратил внимание: первое - это дело (Самарридина) Раджабова, он бросил бутылку пластиковую пустую в сторону полицейских, не попал. Он арестован до 27 декабря. Хочу заметить, что аналогичное правонарушение совершил Губайдуллин Айдар, и он был отпущен под подписку о невыезде. Но у меня вопрос, что пустая бутылка - он даже не попал, никому не нанес никакого вреда", - сказал Фадеев.
Сергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 августа 2019
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Он также отметил историю Сергея Фомина, который, "с точки зрения морали, крайне непорядочно поступил".
"Известная история, что он использовал ребенка семьи Проказовых, якобы чтобы с ребенком выйти из оцепления. Крайне некрасиво это все выглядит. Вообще непонятно, участвовал ли он в массовых беспорядках, и как можно было с ребенком на руках в этих беспорядках участвовать. Человек поступил непорядочно, но не очевидно, что это обвинение адекватно тому, что он там совершал", - отметил Фадеев.
Помимо этого, Фадеев отметил дело Егора Жукова, которого обвиняют в экстремизме. "Посмотрел некоторые его выступления в его видеоблоге. На мой вкус, кое-что можно посчитать призывами к экстремистской деятельности, но здесь, на мой вкус, тема тоже другая... Может быть, он излишне претенциозный, но если эти претензии направить в позитивное русло, возможно, из него выйдет какой-то хороший специалист или политик в будущем. И, мне кажется, здесь важны гуманистические принципы - не испортить молодому человеку жизнь", - рассказал он.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, по которым уже вынесены первые приговоры.
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СПЧВалерий ФадеевСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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