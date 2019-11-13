Глава СПЧ взял под личный контроль дела трех фигурантов протестов в Москве

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что взял под личный контроль дела трех фигурантов московских протестов летом 2019 года, а также готовит обращение в СК и прокуратуру о необходимости соблюсти соразмерность содеянного и наказания.

"Эти три дела я беру под личный контроль. И я готовлю обращение в СК и прокуратуру со своими соображениями в первую очередь о необходимости соблюсти соразмерность содеянного и наказания. И, на мой взгляд, следователи должны уже сейчас до суда вот эту самую соразмерность соблюсти", - сказал РИА Новости Фадеев.

По его словам, по некоторым делам московских протестов наблюдается некоторая несоразмерность предполагаемого наказания действию тех лиц, которых обвиняют в этих преступлениях. "В основном, конечно, и среди осужденных, и среди тех, кто пока находится под следствием, в основном, лично мне, все более или менее ясно: кто-то толкал полицейского, кто-то бил полицейского, кто-то распылял слезоточивый газ, кто-то выбивал стекла", - добавил глава Совета.

"Но есть и другие дела, их несколько. На что лично я обратил внимание: первое - это дело (Самарридина) Раджабова, он бросил бутылку пластиковую пустую в сторону полицейских, не попал. Он арестован до 27 декабря. Хочу заметить, что аналогичное правонарушение совершил Губайдуллин Айдар, и он был отпущен под подписку о невыезде. Но у меня вопрос, что пустая бутылка - он даже не попал, никому не нанес никакого вреда", - сказал Фадеев.

Он также отметил историю Сергея Фомина, который, "с точки зрения морали, крайне непорядочно поступил".

"Известная история, что он использовал ребенка семьи Проказовых, якобы чтобы с ребенком выйти из оцепления. Крайне некрасиво это все выглядит. Вообще непонятно, участвовал ли он в массовых беспорядках, и как можно было с ребенком на руках в этих беспорядках участвовать. Человек поступил непорядочно, но не очевидно, что это обвинение адекватно тому, что он там совершал", - отметил Фадеев.

Помимо этого, Фадеев отметил дело Егора Жукова, которого обвиняют в экстремизме. "Посмотрел некоторые его выступления в его видеоблоге. На мой вкус, кое-что можно посчитать призывами к экстремистской деятельности, но здесь, на мой вкус, тема тоже другая... Может быть, он излишне претенциозный, но если эти претензии направить в позитивное русло, возможно, из него выйдет какой-то хороший специалист или политик в будущем. И, мне кажется, здесь важны гуманистические принципы - не испортить молодому человеку жизнь", - рассказал он.