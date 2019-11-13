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РИА Новости

Врачи российских клиник помогают провести сложные операции на Сахалине

19:23 13.11.2019 (обновлено: 19:41 13.11.2019)
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© РИА Новости / Николай ХижнякВрачи во время операции
Врачи во время операции
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Опытные доктора из Москвы и Оренбурга помогают внедрять высокотехнологичные методы лечения в клиниках на Сахалине. Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, меньше чем за месяц в южно-сахалинской больнице имени Анкудинова врачи провели почти 30 операций по замене тазобедренных и коленных суставов.
Врачи – травматологии, радиологи, гистологии, онкологии, рентгенологии – из других регионов работают на островах от двух недель до месяца. В это время они не только помогают сахалинским пациентам, но и консультируют местных специалистов.
"Коллеги, с которыми я работаю на Сахалине, имеют высокий профессиональный уровень. Не вижу препятствий для освоения и внедрения трансплантации коленных суставов в вашем регионе. Операция возвращает к полноценной жизни и зачастую даже к работе", – цитируются на сайте слова доцента кафедры травматологии и ортопедии Оренбургской медицинской академии Александра Сафронова. Вместе с сахалинскими врачами он провел около 30 высокотехнологичных операций и до конца ноября планирует выполнить еще 30 имплантаций.
В августе – сентябре в южно-сахалинской больнице работал также медицинский десант из Москвы. За месяц травматологи из столицы провели 50 операций по замещению коленного и тазобедренного суставов.
Привлечение врачей высшей квалификации по различным направлениям медицинской науки ведется в Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко уже несколько лет. В этом году сахалинские травматологи начали внедрять протезирование коленных суставов. Это направление медицинской помощи планируется развивать и в будущем году.
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