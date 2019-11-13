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РИА Новости

В Словакии организовали оперативный штаб на месте ДТП с автобусом

19:22 13.11.2019
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© Flickr / Anthony CitranoКарета скорой помощи в Словакии
Карета скорой помощи в Словакии
© Flickr / Anthony Citrano
Карета скорой помощи в Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 13 ноя – РИА Новости. На месте произошедшего в среду на западе Словакии столкновения автобуса с грузовиком, при котором погибли 12 человек, создан оперативный штаб с участием прибывших сюда глав МВД, минздрава и минтранса республики, об этом журналистам рассказала глава минздрава Андреа Калавска.
Столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло в районе города Нитра на западе Словакии в среду. По последним данным, погибли 12 человек, включая четырех детей, еще 17 ранены.
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"На место аварии прибыли, помимо меня, главы МВД и минтранса. Создан штаб оперативной помощи. Раненых уже оперируют, некоторые из них находятся в очень тяжелом положении, медики борются за их жизнь. В одной только больнице города Нитра находятся 5 тяжело раненых человек", - сказала Калавска, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.
Она добавила, что пострадавших доставили в больницы соседних городов с помощью трех вертолетов и восьми санитарных машин.
Премьер Петер Пеллегрини в связи с трагедией прервал свой визит на Кипр и возвращается в Братиславу. Президент республики Зузана Чапутова выразила соболезнование семьям погибших и свою боль от осознания происшедшего, а также надежду, что раненые пассажиры автобуса и оба раненых водителя получат надлежащую помощь от медиков.
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По сообщению ТВ ТА3, грузовик перевозил камни. В пассажирском автобусе местного следования находились, в основном, школьники, их было около 30 человек. Водитель автобуса не смог точно сказать, сколько билетов он выдал в течение поездки. Столкновение, по предварительным данным полиции, произошло по вине водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу.
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Петер ПеллегриниСловакияВ мире
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