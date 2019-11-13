В Словакии организовали оперативный штаб на месте ДТП с автобусом

ПРАГА, 13 ноя – РИА Новости. На месте произошедшего в среду на западе На месте произошедшего в среду на западе Словакии столкновения автобуса с грузовиком, при котором погибли 12 человек, создан оперативный штаб с участием прибывших сюда глав МВД, минздрава и минтранса республики, об этом журналистам рассказала глава минздрава Андреа Калавска.

Столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло в районе города Нитра на западе Словакии в среду. По последним данным, погибли 12 человек, включая четырех детей, еще 17 ранены.

"На место аварии прибыли, помимо меня, главы МВД и минтранса. Создан штаб оперативной помощи. Раненых уже оперируют, некоторые из них находятся в очень тяжелом положении, медики борются за их жизнь. В одной только больнице города Нитра находятся 5 тяжело раненых человек", - сказала Калавска, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

Она добавила, что пострадавших доставили в больницы соседних городов с помощью трех вертолетов и восьми санитарных машин.

Премьер Петер Пеллегрини в связи с трагедией прервал свой визит на Кипр и возвращается в Братиславу. Президент республики Зузана Чапутова выразила соболезнование семьям погибших и свою боль от осознания происшедшего, а также надежду, что раненые пассажиры автобуса и оба раненых водителя получат надлежащую помощь от медиков.