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РИА Новости

"Умные" накопители энергии начали работать на электростанциях в Туве

19:21 13.11.2019 (обновлено: 19:47 13.11.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник осматривает оборудование на солнечной электростанции
Сотрудник осматривает оборудование на солнечной электростанции
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Первые российские "умные" накопители энергии большой мощности начали работать на солнечных электростанциях в Туве, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России. Отмечается также, что устройство не просто запасает энергию и отдает ее в сеть, а само решает, в какое время и в каком количестве это делать в зависимости от задач, которые перед ним стоят.
Реализация проекта обеспечила надежное, качественное и бесперебойное круглосуточное электроснабжение двух удаленных населенных пунктов региона, в которых проживают около 7 тысяч человек.Автономные гибридные энергетические установки, состоящие из солнечной электростанции, систем накопления энергии и дизель-генераторов, запущены в работу в селах Мугур-Аксы и Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района Республики Тыва.
Министр энергетики РФ Александр Новак
24 июня, 11:35
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По словам технического руководителя разработки, директора Института силовой электроники НГТУ НЭТИ профессора Сергея Харитонова, главным преимуществом накопителя являются электронные схемы управления и программы, которые позволяют управлять работой в автономном режиме, без участия человека.
"Система сама определяет, когда нужно запасать энергию, а когда включаться на ее отдачу, анализируя множество параметров потребления энергии. Фактически это автоматизированная система, которая исключает риск человеческой ошибки", – заявил Сергей Харитонов.
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