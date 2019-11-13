"Умные" накопители энергии начали работать на электростанциях в Туве

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Первые российские "умные" накопители энергии большой мощности начали работать на солнечных электростанциях в Туве, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России. Отмечается также, что устройство не просто запасает энергию и отдает ее в сеть, а само решает, в какое время и в каком количестве это делать в зависимости от задач, которые перед ним стоят.

Реализация проекта обеспечила надежное, качественное и бесперебойное круглосуточное электроснабжение двух удаленных населенных пунктов региона, в которых проживают около 7 тысяч человек.Автономные гибридные энергетические установки, состоящие из солнечной электростанции, систем накопления энергии и дизель-генераторов, запущены в работу в селах Мугур-Аксы и Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района Республики Тыва.

По словам технического руководителя разработки, директора Института силовой электроники НГТУ НЭТИ профессора Сергея Харитонова, главным преимуществом накопителя являются электронные схемы управления и программы, которые позволяют управлять работой в автономном режиме, без участия человека.