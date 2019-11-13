Балтийский флот полностью укомплектован минно-розыскными собаками

Занятия по взаимодействию военного кинолога и собаки при обнаружении мин и зарядов взрывчатых веществ, а также по преодолению различных препятствий на учебном полигоне

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Инженерное подразделение Балтийского флота полностью укомплектовано минно-розыскными собаками, сообщается на сайте Министерства обороны РФ. Уточняется, что данное отделение было создано в 2018 году и на данный момент в его составе находятся девять специально обученных немецких овчарок.

Все питомцы зачислены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие, в том числе с выделением попон с надписью "разминирование".

Все собаки попали на Балтийский флот из специализированного учебного центра Минобороны России. Там же в течение трех месяцев проходили обучение по военно-учетной специальности "вожатый минно-розыскной собаки" военнослужащие полка, освоившие не только методики работы со своими питомцами, но и навыки по уходу за ними.

Для содержания собак в месте дислокации оборудованы просторные вольеры и кинологический городок.