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РИА Новости

Балтийский флот полностью укомплектован минно-розыскными собаками

19:15 13.11.2019 (обновлено: 19:46 13.11.2019)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевЗанятия по взаимодействию военного кинолога и собаки при обнаружении мин и зарядов взрывчатых веществ, а также по преодолению различных препятствий на учебном полигоне
Занятия по взаимодействию военного кинолога и собаки при обнаружении мин и зарядов взрывчатых веществ, а также по преодолению различных препятствий на учебном полигоне
© РИА Новости / Саид Царнаев
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Инженерное подразделение Балтийского флота полностью укомплектовано минно-розыскными собаками, сообщается на сайте Министерства обороны РФ. Уточняется, что данное отделение было создано в 2018 году и на данный момент в его составе находятся девять специально обученных немецких овчарок.
Все питомцы зачислены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие, в том числе с выделением попон с надписью "разминирование".
Все собаки попали на Балтийский флот из специализированного учебного центра Минобороны России. Там же в течение трех месяцев проходили обучение по военно-учетной специальности "вожатый минно-розыскной собаки" военнослужащие полка, освоившие не только методики работы со своими питомцами, но и навыки по уходу за ними.
Собака породы хаски
12 ноября, 21:14
На Северном флоте создан питомник ездовых собак породы сибирский хаски
Для содержания собак в месте дислокации оборудованы просторные вольеры и кинологический городок.
Основная задача, к которой привлекаются собаки минно-розыскной службы, – проверка территорий и объектов на наличие взрывоопасных предметов. Несмотря на высокотехнологичные средства инженерного вооружения, природные навыки животных остаются незаменимыми в различных ситуациях. С начала 2019 года на территории Калининградской области четвероногими саперами было обнаружено свыше 5000 взрывоопасных предметов, большинство из которых – это боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
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Хорошие новостиМинистерство обороны РФКалининградская областьРоссия
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