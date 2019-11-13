Балтийский флот полностью укомплектован минно-розыскными собаками

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Инженерное подразделение Балтийского флота полностью укомплектовано минно-розыскными собаками, сообщается на сайте Министерства обороны РФ. Уточняется, что данное отделение было создано в 2018 году и на данный момент в его составе находятся девять специально обученных немецких овчарок.
Все питомцы зачислены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие, в том числе с выделением попон с надписью "разминирование".
Все собаки попали на Балтийский флот из специализированного учебного центра Минобороны России. Там же в течение трех месяцев проходили обучение по военно-учетной специальности "вожатый минно-розыскной собаки" военнослужащие полка, освоившие не только методики работы со своими питомцами, но и навыки по уходу за ними.
Для содержания собак в месте дислокации оборудованы просторные вольеры и кинологический городок.
Основная задача, к которой привлекаются собаки минно-розыскной службы, – проверка территорий и объектов на наличие взрывоопасных предметов. Несмотря на высокотехнологичные средства инженерного вооружения, природные навыки животных остаются незаменимыми в различных ситуациях. С начала 2019 года на территории Калининградской области четвероногими саперами было обнаружено свыше 5000 взрывоопасных предметов, большинство из которых – это боеприпасы времен Великой Отечественной войны.