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Политический кризис в Молдавии
2019-11-13T19:24Z
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РИА Новости

Додон выдвинул кандидатом в премьеры Молдавии экс-министра финансов Кику

19:10 13.11.2019 (обновлено: 19:24 13.11.2019)
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в среду выдвинул кандидатом на пост премьера экс-министра финансов и своего советника Иона Кику, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. В среду президент Молдавии Игорь Додон провел консультации с парламентскими фракциями по вопросу создания нового кабинета министров и пришел к выводу, что депутаты не хотят формировать парламентское большинство. После этого партия социалистов Молдавии сообщила, что приступает к формированию нового миноритарного правительства технократов и ждет от других партий предложений по возможному составу кабмина.
"В качестве президента я решил выдвинуть кандидатом в премьеры профессионала и технократа, который может справиться с тяжелыми вызовами, которые сейчас стоят перед Молдавией, надеюсь, что его поддержат большинство депутатов парламента. Ион Кику выдвигается кандидатом в премьеры", - заявил Додон.
По словам президента, если парламент отклонит кандидатуру Кику, то депутаты, которые проголосуют против, должны будут взять на себя ответственность за то, что страну ждут досрочные выборы. Согласно законодательству Молдавии, Кику в течение 15 дней должен представить парламенту состав кабинета министров и правительственную программу.
Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступает на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
12 ноября, 15:53
Парламент Молдавии предал правительство, считает Санду
Кику с декабря 2018 по июнь 2019 годов был министром финансов в правительстве Павла Филипа. С июня он стал советником Додона.
После отставки прежнего правительства парламент должен утвердить новый кабинет министров в течение трех месяцев, этот срок истекает 12 февраля. Страну ждут досрочные парламентские выборы, если новый кабмин не будет утвержден до истечения срока.
Парламент Молдавии на заседании во вторник отправил в отставку правительство Майи Санду. Поводом послужило принятое ранее решение премьера взять на себя ответственность за изменение процедуры назначения генерального прокурора. Соцпартия Молдавии сочла это решение незаконным и нарушающим соглашение о сотрудничестве между социалистами и блоком ACUM, поэтому 8 ноября выдвинула правительству вотум недоверия.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Вчера, 17:00Политический кризис в Молдавии
Соцпартия Молдавии начнет формирование нового правительства
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Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонМолдавияВ мире
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