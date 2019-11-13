Минтранс хочет запретить осужденным за тяжкие преступления управлять такси

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси, следует из проекта ведомства.

"В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров городского транспорта законопроект предусматривает установление запрета ... на осуществление лицами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, деятельности по управлению транспортными средствами, используемыми для пассажирских перевозок в городском транспорте и такси", - говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Среди тяжких и особо тяжких преступлений данный запрет предлагается установить в случае совершения преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ "Убийство", статьей 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", статьей 117 "Истязание", статьей 131 "Изнасилование", пунктом "а" части 3, пунктом "б" части 4, частью 5 статьи ‎132 "Насильственные действия сексуального характера".

Также под запрет попадают осужденные по статье 135 "Развратные действия" в случае, если указанные преступления признаны тяжкими или особо тяжкими, статье 205 "Террористический акт", статье 205.4 "Организация террористического сообщества и участие в нем", статье 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", поясняет Минтранс.

"Анализ исследований в области уголовного права и криминологии показал, что в настоящее время имеется рост насильственных преступлений, совершаемых не только на почве личностных неприязненных отношений, но из хулиганских побуждений, а также для удовлетворения определенных физиологических потребностей", - отмечается в документе.