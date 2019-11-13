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РИА Новости

Минтранс хочет запретить осужденным за тяжкие преступления управлять такси

19:05 13.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на улице Москвы
Автомобиль такси на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси, следует из проекта ведомства.
"В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров городского транспорта законопроект предусматривает установление запрета ... на осуществление лицами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, деятельности по управлению транспортными средствами, используемыми для пассажирских перевозок в городском транспорте и такси", - говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Среди тяжких и особо тяжких преступлений данный запрет предлагается установить в случае совершения преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ "Убийство", статьей 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", статьей 117 "Истязание", статьей 131 "Изнасилование", пунктом "а" части 3, пунктом "б" части 4, частью 5 статьи ‎132 "Насильственные действия сексуального характера".
Также под запрет попадают осужденные по статье 135 "Развратные действия" в случае, если указанные преступления признаны тяжкими или особо тяжкими, статье 205 "Террористический акт", статье 205.4 "Организация террористического сообщества и участие в нем", статье 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", поясняет Минтранс.
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Предполагается, что данный запрет не будет распространяться в случае назначения условного осуждения. Исключение введено с учетом статьи 73 УК, согласно которой условное осуждение назначается с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, поясняет Минтранс.
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Министерство транспорта РФРоссияОбщество
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