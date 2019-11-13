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РИА Новости

Турция осудила удары Израиля по сектору Газа

19:00 13.11.2019
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© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaДом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 13 ноября 2019
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 13 ноября 2019
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 13 ноября 2019
АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Анкара решительно осудила продолжающиеся со вторника удары Израиля по сектору Газа и призвала мировое сообщество принять меры по защите гражданского населения Палестины, говорится в заявлении МИД Турции.
"В результате атак Израиля со вчерашнего дня в секторе Газа погибло много мирных жителей… Мировое сообщество не должно закрывать глаза на трагедию Палестины, необходимо принять неотложные меры против израильской оккупации. Призываем его к выполнению обязательств по защите гражданского населения Палестины",- говорится в заявлении.
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Вчера, 16:14
В МИД Франции прокомментировали эскалацию ситуации в секторе Газа
Отмечается, что "52-летняя оккупация палестинских территорий - самый продолжительный захват земель в истории современности". МИД Турции призвал Израиль "отказаться от агрессивных действий, возведенных до уровня государственной политики".
Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кидра сообщил, что 23 человека погибли и 69 были ранены в результате ударов израильской армии по анклаву.
Также сообщалось, что в среду утром сигналы оповещения о ракетных атаках прозвучали в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, с начала вооруженного противостояния во вторник утром более 250 ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа.
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
12 ноября, 21:59
МИД Великобритании призвал к деэскалации насилия в секторе Газа
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.
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Армия обороны ИзраиляМИД ТурцииТурцияПалестинаИзраильВ мире
Популярные комментарии
Ой, когда это израиль слушал предостережения? Геноцидят они с любовью и упоением.
13 ноября, 19:19
Евгений Д
200043135
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