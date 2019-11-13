Турция осудила удары Израиля по сектору Газа

АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Анкара решительно осудила продолжающиеся со вторника удары Анкара решительно осудила продолжающиеся со вторника удары Израиля по сектору Газа и призвала мировое сообщество принять меры по защите гражданского населения Палестины, говорится в заявлении МИД Турции

"В результате атак Израиля со вчерашнего дня в секторе Газа погибло много мирных жителей… Мировое сообщество не должно закрывать глаза на трагедию Палестины, необходимо принять неотложные меры против израильской оккупации. Призываем его к выполнению обязательств по защите гражданского населения Палестины",- говорится в заявлении.

Отмечается, что "52-летняя оккупация палестинских территорий - самый продолжительный захват земель в истории современности". МИД Турции призвал Израиль "отказаться от агрессивных действий, возведенных до уровня государственной политики".

Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кидра сообщил, что 23 человека погибли и 69 были ранены в результате ударов израильской армии по анклаву.

Также сообщалось, что в среду утром сигналы оповещения о ракетных атаках прозвучали в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, с начала вооруженного противостояния во вторник утром более 250 ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа.