Командование боливийской полиции сообщило о нормализации ситуации в стране

ЛА-ПАС, 13 ноя - РИА Новости. Командование боливийской полиции сообщило, что ситуация в стране, переживающей политический кризис, нормализовалась.
В последние недели в Боливии не прекращались акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий и строительства баррикад на улицах.
"Почти во всей стране восстанавливается нормальная жизнь, мы применяем план, предусматривающий меры повышенной безопасности, чтобы избежать актов вандализма и насилия", - заявил журналистам командующий боливийской национальной полицией Юри Кальдерон. Он добавил, что сотрудники полиции убеждают жителей столицы Ла-Паса добровольно приступить к разбору баррикад.
В понедельник сообщалось, что Кальдерон покидает свой пост по просьбе генерального штаба полиции. Однако на следующий день генерал в числе других силовиков присутствовал на встрече с оппозиционным сенатором Жанин Аньес, которая приняла на себя руководство страной.
На состоявшихся 20 октября выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку. Моралес уже покинул страну.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти. Вооруженные силы Боливии выразили поддержку Аньес, исполняющей обязанности президента Боливии после отставки Моралеса, и заявили о готовности работать с ней.