Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T18:59Z
https://ria.ru/20191113/1560900220.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156081/94/1560819498_0:216:3072:1944_1036x0_80_0_0_c5f3b935f4dd88a78fcac72e6978c9cb.jpg
РИА Новости

Командование боливийской полиции сообщило о нормализации ситуации в стране

18:59 13.11.2019
363
© REUTERS / Luisa GonzalezПротесты в Боливии
Протесты в Боливии
© REUTERS / Luisa Gonzalez
ЛА-ПАС, 13 ноя - РИА Новости. Командование боливийской полиции сообщило, что ситуация в стране, переживающей политический кризис, нормализовалась.
В последние недели в Боливии не прекращались акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий и строительства баррикад на улицах.
"Почти во всей стране восстанавливается нормальная жизнь, мы применяем план, предусматривающий меры повышенной безопасности, чтобы избежать актов вандализма и насилия", - заявил журналистам командующий боливийской национальной полицией Юри Кальдерон. Он добавил, что сотрудники полиции убеждают жителей столицы Ла-Паса добровольно приступить к разбору баррикад.
В понедельник сообщалось, что Кальдерон покидает свой пост по просьбе генерального штаба полиции. Однако на следующий день генерал в числе других силовиков присутствовал на встрече с оппозиционным сенатором Жанин Аньес, которая приняла на себя руководство страной.
На состоявшихся 20 октября выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку. Моралес уже покинул страну.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти. Вооруженные силы Боливии выразили поддержку Аньес, исполняющей обязанности президента Боливии после отставки Моралеса, и заявили о готовности работать с ней.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Вчера, 18:45
Мексика защитит и примет всех, кто получил убежище в посольстве в Боливии
100005
Обсудить 1
Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
Рекомендуем
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару заявил, что не знал о вторжении в посольство Венесуэлы в Бразилии
Дмитрий Песков
В Кремле заявили о согласовании позиции БРИКС по Боливии
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Мексика защитит и примет всех, кто получил убежище в посольстве в Боливии
Польская полиция
В Польше задержали подозреваемых в подготовке терактов против мусульман
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Атамбаев потребовал освободить сторонников, задержанных за беспорядки
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
Додон выдвинул кандидатом в премьеры Молдавии экс-министра финансов Кику
Президент РФ Владимир Путин
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Косачев прокомментировал заявление Коломойского об отношениях с Москвой
Фетхуллах Гюлен
Анкара собирала информацию о сторонниках Гюлена, сообщили СМИ
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 13 ноября 2019
Турция осудила удары Израиля по сектору Газа
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Полицейские в Ла-Пасе, Боливия
В Кремле назвали происходящее в Боливии ее суверенным делом
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса, во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Временный президент Боливии назначила главнокомандующего армией
Рабочие на нефтепроводе Дружба
"Укртранснафта" получила от "Транснефти" компенсации из-за ЧП с "Дружбой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
00:52Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
00:47В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса дубинками и слезоточивым газом
Лента новостейМолния