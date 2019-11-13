Командование боливийской полиции сообщило о нормализации ситуации в стране

"Почти во всей стране восстанавливается нормальная жизнь, мы применяем план, предусматривающий меры повышенной безопасности, чтобы избежать актов вандализма и насилия", - заявил журналистам командующий боливийской национальной полицией Юри Кальдерон. Он добавил, что сотрудники полиции убеждают жителей столицы Ла-Паса добровольно приступить к разбору баррикад.

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти. Вооруженные силы Боливии выразили поддержку Аньес, исполняющей обязанности президента Боливии после отставки Моралеса, и заявили о готовности работать с ней.