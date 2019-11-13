Анкара собирала информацию о сторонниках Гюлена, сообщили СМИ

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую в Анкаре называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

Как пишет издание, в документе от 2 августа 2017 года, который был передан прокурору в Анкаре, высокопоставленный сотрудник минюста Турции написал: "Прилагаемые примеры представляются в том случае, если они посчитаются пригодными для оценки в рамках расследований, связанных с FETO". Вместе с тем газета отмечает, что не может установить, проводились ли какие-либо расследования на основе материалов, которые предоставила юридическая фирма.