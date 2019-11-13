Анкара собирала информацию о сторонниках Гюлена, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство Турции использовало вашингтонскую юридическую фирму для сбора информации о тех, кто его критикует, в том числе о гражданах США, которые считаются связанными с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые попали в ее распоряжение.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую в Анкаре называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.
По данным газеты, в двух документах под грифом "секретно" сообщается, что информацию собирали по требованию посольства Турции в Вашингтоне, после чего передавали ее в турецкую прокуратуру. Согласно газете, сбором информации занималась расположенная в Вашингтоне юридическая фирма Saltzman & Evinch PLLC, к которой посольство Турции обратилось в 2017 году и которая давно представляет интересы Анкары в США. Вся собранная информация была изъята из общего доступа и передана сначала в министерство иностранных дел и министерство юстиции Турции, а оттуда прокурорам в Анкаре, Стамбуле и других городах.
Как пишет издание, в документе от 2 августа 2017 года, который был передан прокурору в Анкаре, высокопоставленный сотрудник минюста Турции написал: "Прилагаемые примеры представляются в том случае, если они посчитаются пригодными для оценки в рамках расследований, связанных с FETO". Вместе с тем газета отмечает, что не может установить, проводились ли какие-либо расследования на основе материалов, которые предоставила юридическая фирма.
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