Торговые центры заплатят Подмосковью налоги на 7 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Бизнес-объекты площадью свыше 1000 квадратных метров в этом году зачислят в бюджет Московской области более 7,1 миллиарда рублей. В перечне 3164 бизнес-объекта – это на 1050 больше, чем в прошлом году. Так, в консолидированный бюджет региона в текущем налоговом периоде поступит на 1,1 миллиарда рублей больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360". Рост доходов связан не только с увеличением числа бизнес-объектов, но и с переоценкой их кадастровой стоимости.
По словам министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана, список объектов для начисления налогов от кадастровой стоимости составляет минмособлимущество каждый год. В конце каждого года ведомство утверждает список объектов, используемых предпринимателями для бизнеса в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания.