Торговые центры заплатят Подмосковью налоги на 7 млрд рублей в 2019 году

По словам министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана, список объектов для начисления налогов от кадастровой стоимости составляет минмособлимущество каждый год. В конце каждого года ведомство утверждает список объектов, используемых предпринимателями для бизнеса в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания.