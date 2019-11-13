"Артек" продолжает работу после ЧП со смертью девочки

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Работа международного детского центра "Артек" после смерти 15-летней девочки из Махачкалы продолжается, сообщили в пресс-службе лагеря.
По данным следствия, 12 ноября отдыхавшая в "Артеке" 15-летняя девочка из Махачкалы легла спать, а утром была обнаружена без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело, которое будет расследовать центральный аппарат СК РФ. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что криминальный след в ЧП отсутствует.
"Центр работает, недавно началась новая смена, изменений в работе смен в связи с ЧП нет", - сказали РИА Новости в пресс-службе центра.
Минпросвещения РФ создало комиссию по расследованию смерти девочки в "Артеке", сообщил ранее РИА Новости источник в комиссии.