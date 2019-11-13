"Артек" продолжает работу после ЧП со смертью девочки

Дагестанские власти рассказали об умершей в "Артеке" девочке

Дагестанские власти рассказали об умершей в "Артеке" девочке

"Центр работает, недавно началась новая смена, изменений в работе смен в связи с ЧП нет", - сказали РИА Новости в пресс-службе центра.