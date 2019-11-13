Жителя Подмосковья обвинили в покушении на убийство пенсионерки

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Житель Подмосковья арестован по обвинению в покушении на убийство пенсионерки из-за квартиры, следствие намерено проверить фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве 28-летнему жителю Московской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного и ч.3 ст.30, п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из корыстных побуждений)", - сказала Иванова.
Следствие считает, что мужчина в октябре-ноябре 2019 года решил убить женщину 1948 года рождения, чтобы завладеть ее квартирой в Москве. Для этого он неоднократно добавлял ей в напитки психотропные вещества. Довести до конца задуманное мужчине не удалось, его задержали у квартиры пенсионерки, отметила Иванова. При себе у обвиняемого была бутылка с алкоголем и емкость с психотропным веществом.
Иванова также рассказала, что потерпевшая прошла медицинское обследование, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Мужчина арестован.