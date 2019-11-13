Жителя Подмосковья обвинили в покушении на убийство пенсионерки

Следствие считает, что мужчина в октябре-ноябре 2019 года решил убить женщину 1948 года рождения, чтобы завладеть ее квартирой в Москве. Для этого он неоднократно добавлял ей в напитки психотропные вещества. Довести до конца задуманное мужчине не удалось, его задержали у квартиры пенсионерки, отметила Иванова. При себе у обвиняемого была бутылка с алкоголем и емкость с психотропным веществом.