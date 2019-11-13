Алтайские фермеры и корпорации получат более 50 млн рублей по нацпроекту

БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Фермеры и корпорации Фермеры и корпорации Алтайского края в 2020 году получат более 50 миллионов рублей по направлению "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба правительства администрации региона.

Проект начал действовать в этом году, в Алтайском крае 15 фермеров получили поддержу на реализацию агростартапов. Аграрии объединились в два кооператива, которые работают на территории Волчихинского и Немецкого национального районов.

"Сумма поддержки фермеров и кооперативов составила 52 миллиона рублей. Сейчас фермеры активно приобретают поголовье скота, технику и оборудование. По оперативным данным министерства сельского хозяйства Алтайского края, приобретены 434 головы крупного рогатого скота, два трактора, десять единиц молочного оборудования, восемь единиц навесного оборудования, а также другие виды оборудования для животноводства", - говорится в сообщении.

Параллельно кооперативы налаживают рынки сбыта молока и работают по вовлечению фермерских и личных подсобных хозяйств в систему кооперации. Два кооператива должны выйти на плановый показатель - не менее 120 сдатчиков молока (мяса).

Консультации по участию в проекте можно получить в минсельхозе края. Как и в этом году, в 2020 приоритет будет отдаваться агростартапам по молочному и мясному животноводству. Обязательное условие - объединение фермеров в кооператив.