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РИА Новости

Алтайские фермеры и корпорации получат более 50 млн рублей по нацпроекту

18:48 13.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКоровы на ферме
Коровы на ферме
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Коровы на ферме. Архивное фото
БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Фермеры и корпорации Алтайского края в 2020 году получат более 50 миллионов рублей по направлению "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба правительства администрации региона.
Проект начал действовать в этом году, в Алтайском крае 15 фермеров получили поддержу на реализацию агростартапов. Аграрии объединились в два кооператива, которые работают на территории Волчихинского и Немецкого национального районов.
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"Сумма поддержки фермеров и кооперативов составила 52 миллиона рублей. Сейчас фермеры активно приобретают поголовье скота, технику и оборудование. По оперативным данным министерства сельского хозяйства Алтайского края, приобретены 434 головы крупного рогатого скота, два трактора, десять единиц молочного оборудования, восемь единиц навесного оборудования, а также другие виды оборудования для животноводства", - говорится в сообщении.
Параллельно кооперативы налаживают рынки сбыта молока и работают по вовлечению фермерских и личных подсобных хозяйств в систему кооперации. Два кооператива должны выйти на плановый показатель - не менее 120 сдатчиков молока (мяса).
Консультации по участию в проекте можно получить в минсельхозе края. Как и в этом году, в 2020 приоритет будет отдаваться агростартапам по молочному и мясному животноводству. Обязательное условие - объединение фермеров в кооператив.
Реализация национального проекта рассчитана на шесть лет, за этот период в регионе на его исполнение направят более 500 миллионов рублей.
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