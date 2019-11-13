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РИА Новости

"Укртранснафта" получила от "Транснефти" компенсации из-за ЧП с "Дружбой"

18:46 13.11.2019
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. "Укртранснафта" за семь месяцев получила от "Транснефти" 4,2 миллиона евро компенсации за попадание некачественной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба", сообщила в среду пресс-служба компании.
"С мая по ноябрь "Укртранснафта" получила 4,168 миллиона евро от ОАО "Транснефть" за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений", - говорится в сообщении пресс-службы на странице компании в Facebook.
В компании отметили, что сумма компенсации неокончательная, так как "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафты".
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
15 октября, 04:03
Нефтепровод "Дружба"
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"УкртранснафтаТранснефтьРоссияУкраинаВ мире
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