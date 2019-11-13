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РИА Новости

Мексика защитит и примет всех, кто получил убежище в посольстве в Боливии

18:45 13.11.2019
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© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика обязалась перевезти в страну и обеспечить защиту всех депутатов и чиновников, которые получили убежище на территории посольства в Боливии.
"Мы взяли на себя обязательство привезти в Мексику тех, кто находится в посольстве и попросил убежища, мы должны его исполнить. Вопрос находится в ведении министерства иностранных дел", - заявил Лопес Обрадор в ходе утренней пресс-конференции.
Ранее стало известно, что на территории посольства Мексики в Ла-Пасе находятся 20 боливийских чиновников и депутатов, опасающихся за свою безопасность. Экс-президент Эво Моралес, вице-президент и глава сената были эвакуированы в Мексику самолетом воздушных сил.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.
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Смена власти в БоливииАндрес Мануэль Лопес ОбрадорЭво МоралесБоливияМексикаВ мире
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