Мексика защитит и примет всех, кто получил убежище в посольстве в Боливии

"Мы взяли на себя обязательство привезти в Мексику тех, кто находится в посольстве и попросил убежища, мы должны его исполнить. Вопрос находится в ведении министерства иностранных дел", - заявил Лопес Обрадор в ходе утренней пресс-конференции.

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.