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РИА Новости

"Отличный план": Скабеева высмеяла украинский законопроект о рынке земли

18:41 13.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала украинский законопроект об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель, который сегодня был принят Верховной радой в первом чтении.
Проект поддержали 240 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Чужими руками: украинцы "решат", скупят ли их земли иностранцыВладимиру Зеленскому очень нужны деньги. В любом виде и качестве. Иначе ему нечего будет предъявить своим избирателям. И для привлечения средств он готов пойти на радикальные меры.
Скабеева обратила внимание на один из аргументов в пользу принятия закона, по которому иностранцы и лица без гражданства при получении наследства смогут владеть украинской землей. Так, сторонники этой инициативы подчеркнули, что западные партнеры помогут защитить Украину от "российской агрессии" только тогда, когда в стране появятся их капитал и активы.
"Отличный план: продать землю солдатам НАТО, чтобы солдаты НАТО пришли ее защищать", - пошутила она в телеграм-канале.
Также законопроект дает возможность покупать землю украинским физическим и юридическим лицам, территориальным общинам и государству. При этом компании с иностранным собственником не смогут приобретать сельскохозяйственные земли до 2024 года.
Документ вступит в силу с октября следующего года в случае принятия.
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