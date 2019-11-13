"Отличный план": Скабеева высмеяла украинский законопроект о рынке земли

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала украинский законопроект об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель, который сегодня был принят Верховной радой в первом чтении.
Проект поддержали 240 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.
Скабеева обратила внимание на один из аргументов в пользу принятия закона, по которому иностранцы и лица без гражданства при получении наследства смогут владеть украинской землей. Так, сторонники этой инициативы подчеркнули, что западные партнеры помогут защитить Украину от "российской агрессии" только тогда, когда в стране появятся их капитал и активы.
"Отличный план: продать землю солдатам НАТО, чтобы солдаты НАТО пришли ее защищать", - пошутила она в телеграм-канале.
Также законопроект дает возможность покупать землю украинским физическим и юридическим лицам, территориальным общинам и государству. При этом компании с иностранным собственником не смогут приобретать сельскохозяйственные земли до 2024 года.
Документ вступит в силу с октября следующего года в случае принятия.
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