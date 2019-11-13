"Отличный план": Скабеева высмеяла украинский законопроект о рынке земли

Владимиру Зеленскому очень нужны деньги. В любом виде и качестве. Иначе ему нечего будет предъявить своим избирателям. И для привлечения средств он готов пойти на радикальные меры.

Чужими руками: украинцы "решат", скупят ли их земли иностранцы Владимиру Зеленскому очень нужны деньги. В любом виде и качестве. Иначе ему нечего будет предъявить своим избирателям. И для привлечения средств он готов пойти на радикальные меры.

Скабеева обратила внимание на один из аргументов в пользу принятия закона, по которому иностранцы и лица без гражданства при получении наследства смогут владеть украинской землей. Так, сторонники этой инициативы подчеркнули, что западные партнеры помогут защитить Украину от "российской агрессии" только тогда, когда в стране появятся их капитал и активы.