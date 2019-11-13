Названа самая красивая девушка Азии 2019 года

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Солистка южнокорейской группы Blackpink Лалиса Манобан стала "Самой красивой девушкой Азии" в 2019 году по версии развлекательного сайта TCCAsia.
© AP Photo / Invision/Amy HarrisПевица Дженни Ким из группы BLACKPINK
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Певица Дженни Ким из группы BLACKPINK
© AP Photo / Invision/Amy Harris
© AP Photo / Rebecca BlackwellАктриса Галь Гадот
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Актриса Галь Гадот
© AP Photo / Rebecca Blackwell
1 из 3
Певица Дженни Ким из группы BLACKPINK
© AP Photo / Invision/Amy Harris
3 из 3
Актриса Галь Гадот
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Тайка Лалиса Манобан обогнала японскую певицу Сакуру Мияваки (второе место), свою коллегу по группе кореянку Дженни Ким (третье место) и китайскую актрису Анжелу Ян Ин (Angelababy) — четвертое место.
В список "Самых красивых лиц Азии" этого года вошли и другие звезды K-pop сцены, включая Им Юна из Girls’ Generation (шестое место) и Айрин из Red Velvet (десятое место).
В рейтинге, как ни странно, также оказалась израильская актриса Галь Гадот (16-е место), получившая известность за роль супергероини в голливудских блокбастерах "Чудо-женщина" и "Лига справедливости".
Актер Сяо Чжань в фильме "Радость жизни"
Актер Сяо Чжань в фильме "Радость жизни"
На прошлой неделе сайт представил список "Самых красивых мужчин Азии" этого года, в котором первое место получил китайский актер Сяо Чжань.