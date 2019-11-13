Названа самая красивая девушка Азии 2019 года

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Солистка южнокорейской группы Blackpink Лалиса Манобан стала "Самой красивой девушкой Азии" в 2019 году Солистка южнокорейской группы Blackpink Лалиса Манобан стала "Самой красивой девушкой Азии" в 2019 году по версии развлекательного сайта TCCAsia.

© AP Photo / Invision/Amy Harris Певица Дженни Ким из группы BLACKPINK 1 из 3 Певица Дженни Ким из группы BLACKPINK © AP Photo / Invision/Amy Harris © AFP 2019 / Patrick Kovarik Китайская актриса Анжела Ян Ин (Angelababy) 2 из 3 Китайская актриса Анжела Ян Ин (Angelababy) © AFP 2019 / Patrick Kovarik © AP Photo / Rebecca Blackwell Актриса Галь Гадот 3 из 3 Актриса Галь Гадот © AP Photo / Rebecca Blackwell 1 из 3 Певица Дженни Ким из группы BLACKPINK © AP Photo / Invision/Amy Harris 2 из 3 Китайская актриса Анжела Ян Ин (Angelababy) © AFP 2019 / Patrick Kovarik 3 из 3 Актриса Галь Гадот © AP Photo / Rebecca Blackwell

Тайка Лалиса Манобан обогнала японскую певицу Сакуру Мияваки (второе место), свою коллегу по группе кореянку Дженни Ким (третье место) и китайскую актрису Анжелу Ян Ин (Angelababy) — четвертое место.

В список "Самых красивых лиц Азии" этого года вошли и другие звезды K-pop сцены, включая Им Юна из Girls’ Generation (шестое место) и Айрин из Red Velvet (десятое место).

В рейтинге, как ни странно, также оказалась израильская актриса Галь Гадот (16-е место), получившая известность за роль супергероини в голливудских блокбастерах "Чудо-женщина" и "Лига справедливости".

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