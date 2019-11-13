Судно на воздушной подушке появилось в алтайском городе Камень-на-Оби

БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Новое средство передвижения появилось в алтайском городе Новое средство передвижения появилось в алтайском городе Камень-на-Оби , теперь местных жителей между правым и левым берегом реки будет перевозить судно на воздушной подушке "Пегас 5", сообщает правительство администрации Алтайского края

По данным ведомства, в городе уже разработали расписание движения судна.

"Перевозки пассажиров через Обь начнутся с 15 ноября, накануне был последний день работы паромной переправы, соединяющей право- и левобережную части города", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Виктора Томенко из бюджета региона было выделено 2,5 миллиона рублей для организации переправы через Обь жителей правобережных сел Каменского района и города Камень-на-Оби водным транспортом в период весеннего половодья и осеннего ледостава. В августе администрация муниципалитета на эти деньги приобрела судно на воздушной подушке. "Пегас 5" может принять на борт пять человек и позволяет добраться с одного берега на другой за несколько минут. Водный транспорт отапливается, это позволяет с комфортом передвигаться в любую погоду.

Ведомство отмечает, что управлять транспортным средством будет специально обученный судоводитель. На сегодняшний день еще не определен тариф на перевозку пассажиров, поэтому ее будут проводить за счет муниципалитета.