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Алтайский край
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РИА Новости

Судно на воздушной подушке появилось в алтайском городе Камень-на-Оби

18:35 13.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Новое средство передвижения появилось в алтайском городе Камень-на-Оби, теперь местных жителей между правым и левым берегом реки будет перевозить судно на воздушной подушке "Пегас 5", сообщает правительство администрации Алтайского края.
По данным ведомства, в городе уже разработали расписание движения судна.
"Перевозки пассажиров через Обь начнутся с 15 ноября, накануне был последний день работы паромной переправы, соединяющей право- и левобережную части города", - говорится в сообщении.
По поручению губернатора Виктора Томенко из бюджета региона было выделено 2,5 миллиона рублей для организации переправы через Обь жителей правобережных сел Каменского района и города Камень-на-Оби водным транспортом в период весеннего половодья и осеннего ледостава. В августе администрация муниципалитета на эти деньги приобрела судно на воздушной подушке. "Пегас 5" может принять на борт пять человек и позволяет добраться с одного берега на другой за несколько минут. Водный транспорт отапливается, это позволяет с комфортом передвигаться в любую погоду.
Ведомство отмечает, что управлять транспортным средством будет специально обученный судоводитель. На сегодняшний день еще не определен тариф на перевозку пассажиров, поэтому ее будут проводить за счет муниципалитета.
Жителям и гостям города следует учитывать, что рейсы будут выполнять только в строго определенных условиях, не угрожающих жизни и безопасности людей: скорость ветра не должна превышать 8-10 метров в секунду, образование торосов (нагромождение обломков льда) - менее 30 сантиметров, температура воздуха - выше -30 градусов.
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Алтайский крайВиктор ТоменкоКамень-на-ОбиАлтайский крайОбщество
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