Доходы бюджета Чувашии за 10 месяцев выросли на 16,1%

ЧЕБОКСАРЫ, 13 ноя – РИА Новости. Объем доходов, поступивших в бюджет Объем доходов, поступивших в бюджет Чувашии за 10 месяцев текущего года, вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

"За 10 месяцев текущего года республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 45,9 миллиарда рублей с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 16,1%, в том числе по собственным доходам – в объеме 25,1 миллиарда рублей с ростом на 2,2%", - привели в пресс-службе заявление министра финансов Чувашии Светланы Енилиной на заседании кабинета министров республики.

По ее словам, расходы республиканского бюджета исполнены в сумме 38,8 миллиарда рублей, включая расходы на образование – 13,2 миллиарда рублей, здравоохранение – 3,6 миллиарда рублей, социальную политику – около 11 миллиардов рублей и национальную экономику – 5,3 миллиарда рублей.

Она также отметила, что объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета и федеральных целевых фондов в республиканский бюджет составил 18,2 миллиарда рублей, что на 26,9% больше, чем в прошлом году. При этом расходы на инвестиционные цели составили 3,7 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

"Консолидированный бюджет Чувашской Республики исполнен по доходам в объеме 51,8 миллиарда рублей, по расходам – в объеме 45,6 миллиарда рублей", - добавила Енилина.

Руководитель управления ФНС по Чувашии Марина Петрова на заседании, в свою очередь, сообщила, что доходы консолидированного бюджета Чувашии по налоговой базе возросли на 200 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За 10 месяцев 2019 года мы дали рост в консолидированный бюджет от уровня прошлого года почти на 200 миллионов рублей, от бюджетных назначений — на 130 миллионов рублей. Если взять статистику миграции налогоплательщиков, то приходят больше порядочные налогоплательщики, а уходят, в основном, проблемные", - сказала Петрова.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев при этом отметил, что в регионе выстроен конструктивный диалог между бизнесом и властью, но есть предприниматели, которые не хотят платить налоги.