Доходы бюджета Чувашии за 10 месяцев выросли на 16,1%

ЧЕБОКСАРЫ, 13 ноя – РИА Новости. Объем доходов, поступивших в бюджет Чувашии за 10 месяцев текущего года, вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.
"За 10 месяцев текущего года республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 45,9 миллиарда рублей с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 16,1%, в том числе по собственным доходам – в объеме 25,1 миллиарда рублей с ростом на 2,2%", - привели в пресс-службе заявление министра финансов Чувашии Светланы Енилиной на заседании кабинета министров республики.
По ее словам, расходы республиканского бюджета исполнены в сумме 38,8 миллиарда рублей, включая расходы на образование – 13,2 миллиарда рублей, здравоохранение – 3,6 миллиарда рублей, социальную политику – около 11 миллиардов рублей и национальную экономику – 5,3 миллиарда рублей.
Она также отметила, что объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета и федеральных целевых фондов в республиканский бюджет составил 18,2 миллиарда рублей, что на 26,9% больше, чем в прошлом году. При этом расходы на инвестиционные цели составили 3,7 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.
"Консолидированный бюджет Чувашской Республики исполнен по доходам в объеме 51,8 миллиарда рублей, по расходам – в объеме 45,6 миллиарда рублей", - добавила Енилина.
Руководитель управления ФНС по Чувашии Марина Петрова на заседании, в свою очередь, сообщила, что доходы консолидированного бюджета Чувашии по налоговой базе возросли на 200 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"За 10 месяцев 2019 года мы дали рост в консолидированный бюджет от уровня прошлого года почти на 200 миллионов рублей, от бюджетных назначений — на 130 миллионов рублей. Если взять статистику миграции налогоплательщиков, то приходят больше порядочные налогоплательщики, а уходят, в основном, проблемные", - сказала Петрова.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев при этом отметил, что в регионе выстроен конструктивный диалог между бизнесом и властью, но есть предприниматели, которые не хотят платить налоги.
"Эти люди заявляют, что на них оказывается давление. На самом деле власти наводят порядок, ликвидируют "серые схемы". Мы будем продолжать этим заниматься, чтобы защитить честных предпринимателей и добросовестных налогоплательщиков, обеспечить поступления в бюджет и выполнить все социальные обязательства перед жителями республики", - сказал Игнатьев на заседании кабмина республики.