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РИА Новости

В Хорватии двое россиян ограбили ювелирный магазин

18:28 13.11.2019 (обновлено: 18:29 13.11.2019)
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© Фото : Policijska uprava splitsko-dalmatinskaПресс-конференция, посвященная уголовному делу в отношении граждан России, подозреваемых в краже в ювелирном магазине в хорватском Сплите
Пресс-конференция, посвященная уголовному делу в отношении граждан России, подозреваемых в краже в ювелирном магазине в хорватском Сплите
© Фото : Policijska uprava splitsko-dalmatinska
Пресс-конференция, посвященная уголовному делу в отношении граждан России, подозреваемых в краже в ювелирном магазине в хорватском Сплите
БЕЛГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Двое граждан России задержаны за кражу со взломом в ювелирном магазине в Сплите на сумму более 200 тысяч евро, сообщило МВД Хорватии.
"Сотрудники полицейского управления города Сплит завершили криминалистическое исследование двух граждан РФ 42-х лет, подозреваемых в совершении тяжкой кражи. Подтверждено подозрение, что вместе с еще одним, неустановленным лицом, они 4 ноября на улице Петра Кружича в Сплите по заранее согласованному плану проникли в ювелирную лавку", - заявило ведомство.
© Фото : Policijska uprava splitsko-dalmatinskaПресс-конференция, посвященная уголовному делу в отношении граждан России, подозреваемых в краже в ювелирном магазине в хорватском Сплите
Пресс-конференция, посвященная уголовному делу в отношении граждан России, подозреваемых в краже в ювелирном магазине в хорватском Сплите
© Фото : Policijska uprava splitsko-dalmatinska
Пресс-конференция, посвященная уголовному делу в отношении граждан России, подозреваемых в краже в ювелирном магазине в хорватском Сплите
Отмечается, что злоумышленники разбили стекло и открыли защитные металлические двери. "Из ювелирной лавки они вынесли большое количество украшений, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 1,6 миллиона кун (более 200 тысяч евро)", - говорится в сообщении МВД.
Больше количество украшений было обнаружено у задержанных, следствие продолжается. Начальник полиции Сплита Хрвое Бобан на пресс-конференции в среду продемонстрировал изъятые украшения и рассказал, что при задержании вечером во вторник один из россиян попытался выпрыгнуть в окно апартамента со второго этажа, а второй оказал сопротивление. Третий подозреваемый находится в розыске. Найти преступников помогло видео с камер наблюдения. Они въехали в Хорватию два месяца назад и подозреваются в подобных кражах на территории Загреба.
Ювелирные украшения
2 августа, 18:14
В Париже лжепринцесса из ОАЭ заменила украшения в ювелирном на шоколад
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МВД ХорватииХорватияРоссияВ мире
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