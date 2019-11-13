В Хорватии двое россиян ограбили ювелирный магазин

"Сотрудники полицейского управления города Сплит завершили криминалистическое исследование двух граждан РФ 42-х лет, подозреваемых в совершении тяжкой кражи. Подтверждено подозрение, что вместе с еще одним, неустановленным лицом, они 4 ноября на улице Петра Кружича в Сплите по заранее согласованному плану проникли в ювелирную лавку", - заявило ведомство.

Отмечается, что злоумышленники разбили стекло и открыли защитные металлические двери. "Из ювелирной лавки они вынесли большое количество украшений, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 1,6 миллиона кун (более 200 тысяч евро)", - говорится в сообщении МВД.

Больше количество украшений было обнаружено у задержанных, следствие продолжается. Начальник полиции Сплита Хрвое Бобан на пресс-конференции в среду продемонстрировал изъятые украшения и рассказал, что при задержании вечером во вторник один из россиян попытался выпрыгнуть в окно апартамента со второго этажа, а второй оказал сопротивление. Третий подозреваемый находится в розыске. Найти преступников помогло видео с камер наблюдения. Они въехали в Хорватию два месяца назад и подозреваются в подобных кражах на территории Загреба.