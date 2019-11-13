Депутат пожаловался на бездействие ЦБ при дискриминации банковских клиентов

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупнейшие банки используют антиотмывочные нормы для дискриминации некоторых клиентов при полном бездействии Крупнейшие банки используют антиотмывочные нормы для дискриминации некоторых клиентов при полном бездействии Банка России , поэтому Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ следует проверить не только действия банков и ЦБ, но и бездействие регулятора, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владислав Резник , комментируя свое обращение в ФАС.

Ранее Резник отправил главе ФАС Игорю Артемьеву письмо, в котором просит антимонопольное ведомство проверить борьбу крупнейших банков и ЦБ РФ с отмыванием денег на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Депутат обращает внимание, что действующие нормы не предусматривают возможности для банков применять в отношении клиентов таких мер, как повышение отдельных тарифов, введение заградительных комиссий и дополнительных сборов, даже если их операции кажутся кредитным организациям подозрительными, но это происходит.

"Ни в одном законе нет возможности у банков вводить такие экономические меры - банки должны только закрывать счета (при проведении клиентом подозрительных операций - ред.). А Банк России должен следить за этим, но он осознанно это не делает. Поэтому ФАС следует проверить бездействие ЦБ, а не только его действия, если это ведет к созданию банками дискриминационных условий обслуживания для отдельных категорий клиентов", - пояснил агентству Резник.

В своем обращении депутат напоминает, что единственный правовой акт в соответствующей сфере - закон о противодействии легализации преступных доходов, который позволяет банкам в одностороннем порядке отказывать клиентам в операциях и расторгать договоры банковского счета.

При этом основной массив регулирования ЦБ этой сферы основан на многочисленных письмах и методических рекомендациях, которые не являются нормативно-правовыми актами, а потому порядок их применения и контроля исполнения в законодательстве не определен, замечает Резник. На практике эти рекомендации применяются произвольно, что приводит к появлению дискриминационных условий обслуживания клиентов, добавляет он.