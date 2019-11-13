В Словакии 12 человек погибли в ДТП с автобусом

ПРАГА, 13 ноя – РИА Новости. В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в районе города Нитра на западе Словакии погибли 12 человек, включая четырех детей, еще 17 человек ранены, сообщил журналистам представитель Оперативного центра медслужбы республики Йозеф Минар.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу сообщало о 13 погибших и 20 пострадавших.
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"Число погибших в результате столкновения автобуса и грузовика составляет 12 человек, включая четырех детей, ранены 17 человек, эти цифры могут возрасти. На месте аварии работают медики, пожарные и полиция", -сказал Минар, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
На место трагедии прибыла глава МВД страны Дениса Сакова. Премьер Петер Пеллегрини сообщил, что в связи с происшествием прерывает свой визит на Кипр и возвращается в Словакию.