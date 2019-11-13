В Словакии 12 человек погибли в ДТП с автобусом

"Число погибших в результате столкновения автобуса и грузовика составляет 12 человек, включая четырех детей, ранены 17 человек, эти цифры могут возрасти. На месте аварии работают медики, пожарные и полиция", -сказал Минар, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.