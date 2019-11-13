Мать покончила с собой после побега детей

Трое подростков жили как в тюрьме: дети не ходили в школу, не наблюдались в поликлинике, не общались с друзьями. Не выдержав морального давления, старшая Дарина решила сбежать и увела с собой брата и сестру. Детей быстро нашли, они находятся в больнице. У них остался отец, он жил отдельно от семьи, и старшая сестра, которая готова оформить опеку.