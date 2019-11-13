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РИА Новости

Мать покончила с собой после побега детей

18:25 13.11.2019 (обновлено: 18:33 13.11.2019)
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Мать покончила с собой после побега детей из дома. Трагедия произошла в Челябинской области.
Трое подростков жили как в тюрьме: дети не ходили в школу, не наблюдались в поликлинике, не общались с друзьями. Не выдержав морального давления, старшая Дарина решила сбежать и увела с собой брата и сестру. Детей быстро нашли, они находятся в больнице. У них остался отец, он жил отдельно от семьи, и старшая сестра, которая готова оформить опеку.
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