Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-13T22:11Z
https://ria.ru/20191113/1560898660.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156089/44/1560894430_0:80:1440:890_1036x0_80_0_0_e2c411f4c917fe5890cc1eec53352890.jpg
РИА Новости

Кинопродюсеры из США обсудили съемочный потенциал России

22:11 13.11.2019
401
© Фото : пресс-служба РОСКИНО Конференция "Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке"
Конференция Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке
© Фото : пресс-служба РОСКИНО
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Лос-Анджелесе (США) на 40-ом Американском кинорынке прошла конференция "Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке". Зрители и участники — кинопродюсеры обсудили съемочный потенциал России, а также другие вопросы, в том числе — введение системы рибейтов.
Спикерами конференции были юрист, консультант по производству контента для индустрии развлечений Стивен Биер и продюсер Стивен Адамс. В числе почетных гостей в обсуждении принимал участие легендарный продюсер Ави Лернер (франшизы "Неудержимые", "Рэмбо"). Модераторами выступили генеральный директор РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе и сопредседатель международного комитета гильдии продюсеров США, основатель ассоциации "Продюсеры без границ" продюсер Кайван Машаех.
"Мы смогли объяснить участникам американского кинорынка, каким грандиозным съемочным потенциалом обладает Россия, вывести на первый план положительные моменты в наших отношениях. Россия с ее невероятным прошлым — целая сокровищница сюжетов, но за ее пределами об этом многие не подозревают", — заявил Кайван Машаех.
В дни американского кинорынка стало известно о принятии постановления о господдержке "организаций кинематографии, оказывающих услуги, связанные с производством иностранной аудиовизуальной продукции на территории России". Согласно ему, иностранным производителям будут компенсировать от 30% до 40% затрат на съемки. Участники конференции подробно обсудили новую систему поддержки и сотрудничества — "российскую версию рибейтов", обсудили перспективы развития совместного производства.
© Фото : пресс-служба РОСКИНО Продюсер Стивен Адамс, юрист Стивен Адамс и основатель ассоциации "Продюсеры без границ" Кайван Машаех (слева направо)
Продюсер Стивен Адамс, юрист Стивен Адамс и основатель ассоциации Продюсеры без границ Кайван Машаех (слева направо)
© Фото : пресс-служба РОСКИНО
Продюсер Стивен Адамс, юрист Стивен Адамс и основатель ассоциации "Продюсеры без границ" Кайван Машаех (слева направо)
"Это замечательно, что теперь в России появились субсидии, льготы на кинопроизводство. При правильном применении у этой меры будут глобальные последствия, — сказал продюсер Стивен Адамс. — Теперь остается посмотреть, как отреагируют банки, студии, как поведет себя кинопроизводство".
По мнению юриста и консультанта по производству контента для индустрии развлечений Стивена Биера, наша страна имеет шанс войти в мировые лидеры среди лучших стран для совместного кинопроизводства. "Субсидии на кинопроизводство – важный шаг вперед, оно позволяет России конкурировать с другими странами, где практикуются налоговые льготы", – заявил он.
© Фото : пресс-служба РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор РОСКИНО
Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор РОСКИНО
1 из 2
Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор РОСКИНО
© Фото : пресс-служба РОСКИНО
© Фото : пресс-служба РОСКИНО Слушатели конференции
Слушатели конференции
2 из 2
Слушатели конференции
© Фото : пресс-служба РОСКИНО
1 из 2
Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор РОСКИНО
© Фото : пресс-служба РОСКИНО
2 из 2
Слушатели конференции
© Фото : пресс-служба РОСКИНО
Все участники конференции согласились, что в применении новой системы рибейтов в России, важным вопросом остается взаимное доверие с будущими партнерам и правильный выбор местных компаний для совместной работы.
"У России уникальные традиции в кино, потрясающее разнообразие локаций, производящие компании мирового уровня, талантливые творческие кадры. Высокий уровень их профессионализма позволяет участвовать в любых международных проектах", — заявила генеральный директор РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе.
Всего конференцию, организованную РОСКИНО в партнерстве с гильдией продюсеров США и ассоциацией "Продюсеры без границ", посетили около 150 профессионалов из разных стран.
Английская актриса Фелисити Джонс на Международном кинофестивале в Торонто
10 сентября, 08:00Культура
Россия — большая гордая страна! Как встречают наши фильмы в Канаде
20020111
КультураНовости культурыРоскиноЕкатерина МцитуридзеЛос-АнджелесРоссияСША
Рекомендуем
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Молодежь с флагом Украины в Киеве
Американский дипломат объяснил роль Украины в "противостоянии" России и США
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе заявила об угрозе дестабилизации ситуации в Грузии
Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании
Суд в Киеве освободил организатора "покушения" на журналиста Бабченко
Игорь Коломойский
В "Слуге народа" обвинили Коломойского в попытке привлечь внимание СМИ
Виктор Медведчук
Медведчук предположил, зачем власти нужны скандалы вокруг "Слуги народа"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Игорь Коломойский
Коломойский пообещал США "российские танки" под Варшавой и Краковом
Железнодорожный вокзал в Симферополе
В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым
Участница корейской группы Blackpink Лалиса Манобан
Названа самая красивая девушка Азии 2019 года
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Временный президент Боливии хочет запретить Моралесу участвовать в выборах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал слова Макрона о коме НАТО неприемлемыми
Нефтяной станок-качалка
Минэнерго США повысило прогноз цены барреля Brent
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Сенатор предложил вернуть списочников в состав МГД и заксобрания Петербурга
Наталья Поклонская
Поклонская попросила Генпрокуратуру экстренно проверить "Артек"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
00:52Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
00:47В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса дубинками и слезоточивым газом
00:43Чешский президент намерен отпраздновать в Москве 75-летие Победы
00:43Эксперт рассказал о возможных трудностях с проектом "Северный поток — 2"
Лента новостейМолния