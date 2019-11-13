Кинопродюсеры из США обсудили съемочный потенциал России

Конференция "Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке"

© Фото : пресс-служба РОСКИНО Конференция "Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Лос-Анджелесе (США) на 40-ом Американском кинорынке прошла конференция "Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке". Зрители и участники — кинопродюсеры обсудили съемочный потенциал России, а также другие вопросы, в том числе — введение системы рибейтов.

Спикерами конференции были юрист, консультант по производству контента для индустрии развлечений Стивен Биер и продюсер Стивен Адамс. В числе почетных гостей в обсуждении принимал участие легендарный продюсер Ави Лернер (франшизы "Неудержимые", "Рэмбо"). Модераторами выступили генеральный директор РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе и сопредседатель международного комитета гильдии продюсеров США, основатель ассоциации "Продюсеры без границ" продюсер Кайван Машаех.

"Мы смогли объяснить участникам американского кинорынка, каким грандиозным съемочным потенциалом обладает Россия, вывести на первый план положительные моменты в наших отношениях. Россия с ее невероятным прошлым — целая сокровищница сюжетов, но за ее пределами об этом многие не подозревают", — заявил Кайван Машаех.

В дни американского кинорынка стало известно о принятии постановления о господдержке "организаций кинематографии, оказывающих услуги, связанные с производством иностранной аудиовизуальной продукции на территории России". Согласно ему, иностранным производителям будут компенсировать от 30% до 40% затрат на съемки. Участники конференции подробно обсудили новую систему поддержки и сотрудничества — "российскую версию рибейтов", обсудили перспективы развития совместного производства.

© Фото : пресс-служба РОСКИНО Продюсер Стивен Адамс, юрист Стивен Адамс и основатель ассоциации "Продюсеры без границ" Кайван Машаех (слева направо) © Фото : пресс-служба РОСКИНО Продюсер Стивен Адамс, юрист Стивен Адамс и основатель ассоциации "Продюсеры без границ" Кайван Машаех (слева направо)

"Это замечательно, что теперь в России появились субсидии, льготы на кинопроизводство. При правильном применении у этой меры будут глобальные последствия, — сказал продюсер Стивен Адамс. — Теперь остается посмотреть, как отреагируют банки, студии, как поведет себя кинопроизводство".

По мнению юриста и консультанта по производству контента для индустрии развлечений Стивена Биера, наша страна имеет шанс войти в мировые лидеры среди лучших стран для совместного кинопроизводства. "Субсидии на кинопроизводство – важный шаг вперед, оно позволяет России конкурировать с другими странами, где практикуются налоговые льготы", – заявил он.

© Фото : пресс-служба РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор РОСКИНО 1 из 2 Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор РОСКИНО © Фото : пресс-служба РОСКИНО © Фото : пресс-служба РОСКИНО Слушатели конференции 2 из 2 Слушатели конференции © Фото : пресс-служба РОСКИНО 1 из 2 Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор РОСКИНО © Фото : пресс-служба РОСКИНО 2 из 2 Слушатели конференции © Фото : пресс-служба РОСКИНО

Все участники конференции согласились, что в применении новой системы рибейтов в России, важным вопросом остается взаимное доверие с будущими партнерам и правильный выбор местных компаний для совместной работы.

"У России уникальные традиции в кино, потрясающее разнообразие локаций, производящие компании мирового уровня, талантливые творческие кадры. Высокий уровень их профессионализма позволяет участвовать в любых международных проектах", — заявила генеральный директор РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе.