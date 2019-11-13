Болсонару заявил, что не знал о вторжении в посольство Венесуэлы в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что ничего не знал о вторжении оппозиционеров на территорию посольства Венесуэлы и не являлся его инициатором.
Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву и Венской конвенции. Парламентарии от бразильской Партии трудящихся обвинили в организации вторжения самого Болсонару. Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщает, что в посольство вторглись сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal, во вторжении участвуют около 20 человек.
"Президент республики ничего не знал о вторжении сторонников Хуана Гуаидо в посольство Венесуэлы и тем более не являлся его инициатором. Сотрудники службы безопасности прилагают усилия, чтобы ситуация нормализовалась мирным путем", - говорится в заявлении офиса Болсонару.
Ранее источник в бразильском МИД сообщил РИА Новости, что в посольство Венесуэлы для урегулирования инцидента прибыл бразильский дипломат.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.