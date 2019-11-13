Болсонару заявил, что не знал о вторжении в посольство Венесуэлы в Бразилии

"Президент республики ничего не знал о вторжении сторонников Хуана Гуаидо в посольство Венесуэлы и тем более не являлся его инициатором. Сотрудники службы безопасности прилагают усилия, чтобы ситуация нормализовалась мирным путем", - говорится в заявлении офиса Болсонару.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.