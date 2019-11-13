Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T18:24Z
https://ria.ru/20191113/1560898602.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155604/66/1556046617_0:37:2792:1608_1036x0_80_0_0_4ad581fad8fb4f25ccc0f0347c023299.jpg
РИА Новости

Болсонару заявил, что не знал о вторжении в посольство Венесуэлы в Бразилии

18:24 13.11.2019
469
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что ничего не знал о вторжении оппозиционеров на территорию посольства Венесуэлы и не являлся его инициатором.
Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву и Венской конвенции. Парламентарии от бразильской Партии трудящихся обвинили в организации вторжения самого Болсонару. Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщает, что в посольство вторглись сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal, во вторжении участвуют около 20 человек.
"Президент республики ничего не знал о вторжении сторонников Хуана Гуаидо в посольство Венесуэлы и тем более не являлся его инициатором. Сотрудники службы безопасности прилагают усилия, чтобы ситуация нормализовалась мирным путем", - говорится в заявлении офиса Болсонару.
Ранее источник в бразильском МИД сообщил РИА Новости, что в посольство Венесуэлы для урегулирования инцидента прибыл бразильский дипломат.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Вид на город Бразилиа
Вчера, 16:59
МИД Бразилии занимается урегулированием инцидента в посольстве Венесуэлы
1010153
Обсудить 1
Хуан ГуаидоЖаир БолсонаруНиколас МадуроВенесуэлаБразилияВ мире
Рекомендуем
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Протесты в Боливии
Командование боливийской полиции сообщило о нормализации ситуации в стране
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Крым. Ялта. Вид на набережную
В Киеве раскрыли планы по "возвращению" Крыма
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Косачев прокомментировал заявление Коломойского об отношениях с Москвой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
Лента новостейМолния